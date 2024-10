Liceo Marconi: la borsa di studio degli ex studenti. Sono Alan Giunta e Giulia Aloe i due premiati

Per il quinto anno consecutivo, anche nel 2024 gli ex studenti della 5ªA del 1967 del Liceo Scientifico Marconi, hanno consegnato due borse di studio di 900 euro ciascuna a due studenti che si sono diplomati quest’anno nello stesso istituto e che si sono iscritti a corsi universitari in ambito scientifico. Una iniziativa, ideata e voluta proprio dai "ragazzi" della 5ªA del ’67, per ricordare due ex compagni di classe scomparsi prematuramente: Loretta Sanchioni e Fernando Sadlowski. La cerimonia di consegna delle borse di studio si è tenuta sabato scorso, nell’aula magna dell’istituto Marconi: "Dopo un’attenta valutazione sul percorso di studi e sulle condizioni economiche di candidati alle borse – dicono gli ex studenti – la commissione esaminatrice ha assegnato i due premi ad Alan Giunta, iscritto alla facoltà di Fisica e a Giulia Aloe, iscritta a Veterinaria. Entrambi i vincitori hanno superato l’esame di stato con 100, la massima votazione". Alla cerimonia era presente il preside del Liceo Scientifico, Luca Testa, che ha sottolineato la continuità che si è voluta dare con questo premio, un ponte tra i ragazzi di ieri e di oggi. In rappresentanza della 5ªA del 1967 è intervenuta Cristina Masia, che ha voluto ricordare l’importanza dell’iniziativa e i due compagni scomparsi prematuramente, mentre a raccontare il percorso scolastico dei due vincitori è stata la professoressa Elena Del Prete.

A consegnare le borse ai due studenti, è stato il presidente della commissione esaminatrice, nonché ex studente della 5ªA, Aldo Mosca. "E’ stata una magnifica giornata di solidarietà tra due diverse generazioni – concludono gli ex studenti –. Molto toccante è stata anche la testimonianza di due premiate del 2021, le studentesse universitarie Federica Moretti e Sara Caca, che hanno voluto testimoniare i loro percorsi di studi nell’ambito della Facoltà di Medicina. Quella delle borse di studio è una iniziativa che il gruppo degli studenti del 1967 ha intenzione di proseguire anche nei prossimi anni".

Alice Muri