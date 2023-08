Liceo Raffaello via pezzo per pezzo Serviranno settimane per finire

Un pezzo di storia recente urbinate sta crollando sotto i colpi del braccio meccanico demolitore: è l’ex liceo Raffaello, in via Oddi, luogo di formazione di intere generazioni di giovani di Urbino e di tutto il territorio. Sono iniziate l’altro ieri le operazioni di demolizione, e procedono velocemente. In due giorni, è stata portata via una consistente parte del grande edificio che ha ospitato prima le magistrali, poi studenti del liceo classico e negli ultimi decenni anche linguistico, ragioneria e turistico.

L’edificio dovrà essere completamente abbattuto e ricostruito dalle fondamenta, per tornare ad ospitare gli alunni, da tre anni provvisoriamente trasferiti in un edificio nella stessa via acquistato dalla Provincia subito dopo la dichiarazione di inagibilità, avvenuta nel settembre 2019.

I lavori di demolizione, secondo quanto prevedono gli uffici provinciali, dovrebbero durare qualche settimana, per poi procedere con la totale pulizia dell’area e la preparazione del cantiere per l’erezione del nuovo liceo.

gio. vol.