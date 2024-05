L’idea della Provincia di Urbino divide la politica

L’idea di fare la Provincia di Urbino del sindaco Gambini ha generato molte reazioni.

Francesco Acquaroli, presidente della Regione: "Io capisco l’amarezza di un territorio che non ha avuto mai considerazione. Ma prima di realizzare la Provincia di Urbino, mi permetto di dire che bisogna fare le province. Perché così come sono oggi rappresentano un organismo svuotato di ogni significato e funzione. Non so quello che vuol essere il “punto di caduta“ di Gambini, ma so che questo territorio ha un problema di rappresentanza".

Federico Scaramucci, candidato sindaco di centrosinistra, definisce un’idiozia l’uscita di Gambini: "Il sindaco è alle battute finali. È un piccolo Trump della destra conservatrice, che trema di paura perché si è accorto che i cittadini hanno capito la situazione tragica delle sue politiche. E quindi si inventa di isolare Urbino, stuzzicando gli istinti campanilistici alla ricerca di un nemico che oggi è Pesaro e domani può essere qualsiasi altra località. Ma i cittadini sanno che oggi la direzione è di collaborare per trovare opportunità e idee comuni, in armonia e cooperazione, come stiamo facendo noi con le città del circondario".

Giorgio Londei, presidente dell’associazione Urbino Capoluogo, non solo condivide, ma ribadisce la primogenitura della proposta avanzata dal sindaco ieri: "La nostra associazione – dice Londei – fin dalla fondazione sostiene non solo che la nostra città sia capoluogo di provincia, ma che debba avere un ruolo per il Montefeltro, di cui è al centro. Abbiamo sempre pensato che dovessimo seguire l’esempio di Fermo, chiedendo tutti gli uffici periferici dello Stato (a cominciare da Prefettura e Questura) insieme ai comuni montani e collinari che beneficeranno del nuovo “status“ di Urbino. In questo iter che riguarda un lavoro dei prossimi anni, noi di Urbino Capoluogo saremo in prima fila, tanto è vero che abbiamo già programmato una riunione specifica dopo le elezioni. Per quello che abbiamo già conquistato ci sentiamo di ringraziare tanti e, in particolare, il professor Lucio Monaco che in vari incontri e occasioni ha dato il suo autorevole parere sul tema. Ora viene il secondo obiettivo, dopo avere conquistato il primo: diventare a tutti gli effetti Provincia del Montefeltro, e quindi ovviamente renderci autonomi da Pesaro. Noi ci auguriamo che, passati i fuochi artificiali della campagna elettorale, tutti ci potremo ritrovare uniti per completare uno status che la legge ci ha dato. Siamo convinti che gli abitanti di Urbino e del Montefeltro attendono un percorso unitario, e noi ci muoveremo coinvolgendo e non escludendo, con lo stesso metodo che fu usato per conquistare le tre leggi speciali in periodi di forti contrapposizioni, con grande senso di responsabilità".

Giuseppe Paolini, presidente della Provincia: "È un’idea surreale. Abbiamo già l’esempio di Fermo che si è staccata e ha prodotto due province una in default e l’altra quasi. Staccarsi è anacronistico e mi meraviglio ancor di più visto che Gambini è un paladino della fusione dei comuni. È andato davvero fuori strada e, da vicepresidente della provincia, ha avuto un atteggiamento inqualificabile".

Giovanni Volponi