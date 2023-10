L’idea-turismo che manca: "È inconcepibile togliere gli ombrelloni a settembre"

"Non si può pensare di togliere tutto, ombrelloni e lettini, dal 20 di settembre con una stagione come questa e tenendo conto che ottobrate di questo tipo potrebbero ripetersi". Ancora: "Non è possibile che il personale per l’hotel devo andarlo a reclutarlo alle scuole alberghiere di Trani, Molfetta e Riolo Terme, perché sono anni che non trovo personale dalla scuola di Pesaro, dove per due anni fanno solo teoria e non toccano una forchetta. E devo anche affittare camere d’albergo per tenere il personale".

Torna ad alzare il sipario sulla stagione estiva Roberto Signorini dell’Imperial Sport che coglie l’occasione, avendo stipulato un accordo con il gruppo Unahotels, al fine anche di allungare la stagione. "Perché un conto è presentarsi alle fiere da solo a parlare di Pesaro, che molti non sanno nemmeno dov’è, un altro conto è legarsi ad una catena che conta 53 strutture sparse un po’ in tutta Italia. Il tutto senza contare – continua l’albergatore – che la catena è legata al gruppo Unipol per cui si aprono anche delle sinergie sotto il profilo del turismo legato al business".

Un Signorini che guarda oltre la stagionalità "perché dai sicurezza al personale e cerchi di fidelizzarlo. E’ sempre più difficile trovare manodopera specializzata, e quella che hai la devi tenere cara. Io ho iniziato la stagione a marzo e conto di andare avanti fino alla fine di ottobre ma non è detto che possa restare aperto fino a novembre. Anche se ci sono alcuni perché".

Quali?

"Io ho 47 camere e nel pieno della stagione occupo 40 persone ed ho riversato quest’anno 45mila euro di tassa di soggiorno. Io dico che la classe politica di questa città prima di prendere della decisioni, quando si parla del problema turismo, debba prima interfacciarsi con gli operatori che ci mettono lavoro e investimenti. E non parlare sulla scorta di una idea che tiene il mattino mentre ti fai la barba".

Esempio...

"Stavamo parlando dei bagnini, ma ci sono altri problemi: di sera negozi chiusi quando di giorno la gente va al mare e poi la sera il centro non attrae. Poi i luoghi di cultura vanno tenuti aperti e non si può, per esempio, visitare la sinagoga una volta al mese. Poi ci sono altre cose...".

E sarebbero?

"Non si può non sfruttare tutto il san Bartolo per cui occorre mettere delle navette ed anche delle guide per chi vuole andare a passeggiare nel parco".

Ne dica un’altra...

"Ho avuto in hotel dei gruppi di ciclisti che mi hanno detto tutto bene, tranne una cosa. Ho chiesto cosa non andasse. E mi hanno risposto: le strade sono tutte piene di buche, rimettete a posto gli asfalti e poi ne riparliamo".

Il tutto per...

"Per allungare la stagione, perché la città ha tutto per non fermarsi alla stagionalità. Ma tutto il sistema deve funzionare. Per questa ragione ho fatto questo accordo con il gruppo Unahotels dell’Unipol. Per lavorare oltre i mesi estivi, dare quindi sicurezza al personale per averlo anche il prossimo anno. E sotto questo profilo sto anche cercando accordi con altre strutture per farlo lavorare anche nei tre-quattro mesi che generalmente rimango chiuso".

m.g.