" Lido abbandonato, a quando la riqualificazione?"

Riqualificazione del Lido, i consiglieri di M5S, con un’interrogazione, richiamano l’attenzione sul quartiere. In particolare Tommaso Mazzanti, Francesco Panaroni e Giovanni Fontana vogliono "conoscere il progetto e i tempi di realizzazione del tratto di ciclabile Lido-centro". Gli esponenti fanno presente che "sarebbe auspicabile una più ampia revisione della viabilità della zona, a partire da viale Cairoli. Manca inoltre un vero piano parcheggi che risponda alle esigenze di residenti e bagnanti". M5S fa notare come al Lido non sia presente "un’area pubblica, recintata, da adibire a sgambatoio". Per i grillini "tutta l’area intorno al porto canale presenta diverse criticità, l’ex hotel Vittoria, area privata adibita a parcheggio pubblico, non è certo un bel biglietto da visita, in via dello Squero d’estate le auto sono parcheggiate selvaggiamente, via Franceschini è in grave degrado, via Trieste e via Trento sono da riqualificare, a largo Calafati va rivisto il posizionamento dei cassonetti, per non parlare dei sampietrini al catrame in tutta l’area attorno all’ex pista di pattinaggio e del decadimento delle stradine interne, compreso il Gugul".