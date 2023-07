’Lido’ caldo, dopo l’aggressione ecco i vandali

Devono essersi accorti anche loro che da quella telecamera non partono fili che possano farla funzionare. Perché sicuramente ci ha messo del tempo (e dell’impegno) il gruppo di vandali che l’altra notte ha danneggiato a calci e pugni uno dei bellissimi pannelli decorativi del sottopasso di viale Cairoli, rimesso a nuovo alcuni mesi fa dall’amministrazione dopo altri episodi simili.

Agli autori di questo ennesimo danneggiamento non è interessato che l’amministrazione abbia posizionato delle telecamere in quel corridoio che passa sotto la ferrovia, né che dei loro coetanei, studenti del Liceo Nolfi Apolloni, si fossero impegnati a lungo per progettare il modo artistico per rigenerare il sottopasso ferroviario che conduce al Lido. E così ora sono tre i pannelli che mostrano i segni dell’inciviltà di questi giovani che di notte continuano a fare scorribande, rendendosi protagonisti di atti di vandalismo quando va bene, ma anche di risse e aggressioni come dimostrano gli ultimi fatti di cronaca.

"Lavorativamente parlando per noi operatori è meglio che non ci sia ancora il cantiere - commenta Francesco Dionisi del Bon Bon - ma certo è che se i lavori per il rifacimento del sottopasso ferroviario fossero partiti a giugno, come era stato annunciato, non sarebbe successo. Anche perché il Lido, almeno in questo lato, è una zona per lo più ancora tranquilla. Perché facciamo un lavoro diverso dai locali della movida. Solo dal giovedì al sabato tutto il Lido meriterebbe un po’ più di attenzione perché la situazione diventa calda con l’arrivo dei ragazzi da fuori. I giovani di oggi sono diversi da quelli di vent’anni fa, hanno meno limiti e meno paura".

Per gli operatori servirebbe più controllo in divisa, per far stare tutti più tranquilli. "L’altro ieri c’è stata un’altra piccola rissa di notte - aggiunge Cristian Ciaroni della pizzeria Ciarro -. Il fatto è che qui ci sono un sacco di giovani che di giorno vengono rimbalzati da una parte all’altra perché non ci sono più luoghi per loro. Giocano a pallone e quando passa la coppia di anziani con le stampelle, si divertono a buttargli la palla addosso. Se li riprendi apriti cielo, ne dicono di tutti i colori e si rischia di andare allo scontro verbale e fisico. La sera invece è un discorso diverso. La clientela del lido è cambiata, si è abbassata molto l’età dei frequentatori per le nuove attività che hanno aperto. Sono piccoli e agguerriti, intorno alla maggiore età, anche se mi pare esagerato parlare di baby gang. Devo dire però che la paura adesso non c’è, in passato ci sono stati gruppi più preoccupanti". Per Andrea Montalbini (Fratelli d’Italia) è assordante il silenzio di questi giorni della maggioranza che governa la Città di Fano, che non ha preso posizione sugli ultimi drammatici episodi che hanno visto protagonisti i giovani delinquenti al Lido e al Poderino. "Eppure molto si può fare - dice - Pochi giorni fa l’onorevole Antonio Baldelli si è interessato direttamente con il Ministero per rimpinguare il Commissario di Fano ma serve anche l’ausilio del Comune, in particolare di Vigili Urbani debitamente formati che possano presidiare i nostri quartieri e le zone più calde, specialmente nei weekend e nel periodo estivo. E servono più telecamere di videosorveglianza, funzionanti in tutta la città".

Tiziana Petrelli