Lido e Sassonia senza banca, l’ira di Fd’I: "Sindaco con le mani in mano"

La chiusura, a metà maggio, dell’unico sportello bancario tra Sassonia e Lido di Fano agita il commercio ed anche la politica. "Si parla tanto di turismo – è il commento di Mose Gaiardi di Fratelli d’Italia Fano – ma per accogliere visitatori e turisti servono strutture e servizi adeguati". La filiale è quella del Crèdit Agricole, attualmente ospitata nei locali di proprietà del Comune, sul lato esterno del mercato ittico all’ingrosso. Tra l’altro chiuderà anche l’agenzia di via Cavour vista la vicinanza con la sede centrale di piazza XX Settembre.

Tornando a Sassonia, però, la buona notizia è che potrebbe rimanere il servizio bancomat: la decisione sarà definita nei prossimi giorni. Nel frattempo, Fd’I accusa l’amministrazione: "La chiusura dello sportello bancario tra Sassonia e Lido determina notevoli criticità per i turisti, i residenti e i commercianti. Ma la giunta Seri cosa fa? Forse conta quanti consiglieri ha ancora al suo fianco: i numeri non tornano, è il caso di dirlo, da ormai da molto tempo. Sarebbe importante che almeno il servizio bancomat non fosse trasferito e, considerato che l’immobile è di proprietà comunale, che fosse pubblicato nel minor tempo possibile un nuovo bando. Le parole del sindaco “…spero che qualcuno partecipi” non infondono grande sicurezza, anzi, fanno presagire una situazione fuori controllo. Ma ormai siamo abituati all’incertezza, quasi assuefatti. Forse, agire in via preventiva impedendo la chiusura del presidio sarebbe stato più utile. Le prestazioni minime da garantire per la città sono necessarie per la crescita e per lo sviluppo di Fano, anche e soprattutto turistico".

Fratelli d’Italia Fano si unisce all’appello lanciato dalle associazioni di categoria, auspicando la presenza di una banca al più presto in quell’angolo della città. Va detto che a Crèdit Agricole è comunque riconosciuto il diritto di prelazione sul prossimo bando che il Colmune pubblicherà per l’affitto dei locali.