Lido, niente bancomat: i turisti protestano

"Scusi, dove trovo un bancomat?", ha chiesto un turista entrando in un bar della zona Lido. E la risposta è stata questa: "Prenda la circolare destra, alla seconda fermata scenda e trova una banca". Perché nella città del carnevale capita anche questo. E cioè che finisca in burla anche un problema serio come appunto l’assenza di uno sportello bancario od anche solamente di un bancomat nell’area più frequentata d’estate della città perché al centro della movida, di varie iniziative ed eventi, e con "almeno una quarantina di attività" aperte. Problema acuito nelle ultime settimane e negli ultimi giorni con la fiera di San Bartolomeo. Perché l’unico punto di prelievo ed anche per fare i versamenti è stato chiuso ad inizio estate, ed era nei locali di proprietà dell’amministrazione tra "La Quinta" e il "Pesce Azzurro".

Un problema per i turisti ma anche per gli stessi esercenti: il bar del Porto, il bar dove è “nata la Moretta“ è diventato anche una specie di ufficio informazioni. "Certo che ci arrivano delle persone, soprattutto turisti – dice la titolare Stefania Palazzini – che ci chiedano indicazioni su dove è possibile effettuare un prelievo. Ed a tutti bisogna dire che devono arrivare in centro. Non è possibile che in una città turistica ed in un’area com’è quella del Lido, non ci sia un bancomat o comunque uno sportello. Credo sia uno dei pochi casi tra le città balneari. E noi con i clienti? Bisogna dire la verità – continua Palazzini – molti sono quelli che pagano con la carta di credito. Anche il caffè. Ma è anche vero il contrario e cioè che tante volte ci capita che dobbiamo chiedere noi il pagamento con la carta, anche per un caffè, perché abbiamo terminato le monetine per cui non siamo nelle condizioni di poter dare il resto. Prima uno faceva trecento metri ed arriva allo sportello e sui riforniva di spicci. Ma adesso uno che fa? Arriva fino in centro per avere monetine da avere in cassa per dare il resto?".

Il tema è arrivato anche alle associazioni di categoria. "Il problema ce lo siamo posti fin dal giorno della chiusa dello sportello che era nei locali di proprietà dell’amministrazione – dice Barbara Marcolini vicepresidente della Confcommercio –. Io non credo che la banca sia andata via dalla mattina alla sera senza dare un preavviso, per cui speravamo venisse fatto subito un bando per affittare gli spazi ad un altro istituto di credito. Ma invece stiamo ormai arrivando al termine della stagione turistica e le cose non sono cambiate. Un disservizio non solo per i turisti ma anche per tutte le attivtà che gravitano in quell’area. Se uno risale dallo Chalet del Mare fino ad arrivare al Pesce Azzurro ci sono almeno una quarantina di attività, tra bar, ristoranti, gelaterie, negozi di abbigliamento e via dicendo. Poi immagino in questi giorni dove è in corso la fiera di San Bartolomeo. E bisogna tenere presente anche un altro problema, e cioè che non si tratta solamente di un servizio legato al turismo perché in quell’area ci sono anche molti residenti che non hanno nè un bancomat e nemmeno uno sportello bancario. Un problema che va risolto perché quella zona è strategica", conclude Barbara Marcolini.

Solo un tema legato al disservizio? No perché c’è anche un’altra faccia di lettura della medaglia e riguarda la sicurezza delle persone. Perché molti esercenti alla chiusura delle attività devono circolare con il contante dell’incasso in tasca e quindi raggiungere il centro oppure la statale per effettuare versamenti. "Un conto sono trecento metri un conto invece è raggiungere il centro in piena notte. Non succede niente per carità, ma non si sa mai".

m. g.