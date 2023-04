Lieto fine per il pensionato geloso

Assolto con formula piena. Lui è un 74enne di Fano, pensionato, Otello Tebaldi. Era accusato di stalking nei confronti di un altro uomo, poco più giovane di lui, che riteneva essere il nuovo compagno della sua ex moglie cubana. Secondo la procura, il 74enne, aveva perseguitato il rivale con decine di telefonate, anche nel cuore della notte, minacce di morte, insulti via chat e social (gli aveva dato dello "Zombie"), calci e pugni. La donna e l’uomo preso di mira, che si è costituito parte civile, hanno sempre negato di aver avuto o avere una storia. Hanno riferito, tra gli altri, episodi come quello in cui una notte il 74enne sarebbe arrivato davanti al garage dove viveva il 70enne e gli avrebbe detto "ti ammazzo". L’imputato ha sempre respinto ogni accusa. "Il mio assistito è del tutto innocente" ha ribadito in aula il suo difensore, l’avvocato Marco Defendini. E il giudice gli ha dato ragione.