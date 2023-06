L’Ifg di Urbino apre le porte ai futuri giornalisti

L’Istituto per la formazione al giornalismo di Urbino guarda al futuro, con un nuovo direttore dei corsi e delle testate e nuove materie nell’offerta formativa, tra cui l’uso dell’intelligenza artificiale e i podcast, in vista del biennio che comincerà a luglio. Sarà Maurizio Blasi, storico giornalista Rai e caporedattore del TgR Marche dal 2014 a 2019, a prendere il posto di Giampiero Gramaglia alla guida dei corsi, affiancando la direttrice dell’Ifg, Lella Mazzoli.

"Gramaglia ha fatto un ottimo lavoro – afferma –. Cercherò di proseguirlo, adottando gli aggiornamenti richiesti. Io e Lella Mazzoli siamo concordi su un punto: tutto l’apparato dell’Ifg deve avere come priorità i propri studenti e la prima cosa che vorrei trasmettere loro è che il giornalista non sia un tiolo nobiliare, ma un’attività di servizio alla cittadinanza. Considererò sempre essenziale il dovere di difendere il proprio libero arbitrio e la propria autonomia professionale".

Entrato in Rai nel 1978 tramite concorso, come programmista, Blasi diventò praticante giornalista nel 1988, svolgendo la propria attività sempre ad Ancona, tra le altre cose conducendo per anni “Tg itinerante“ all’interno del TgR.

Saranno 20 gli alunni ammissibili al prossimo biennio, che l’Ifg presenterà martedì 13 giugno, alle 11, con un’open day nel Rettorato dell’Università di Urbino e in diretta sul canale Youtube dell’Ateneo. Per iscriversi alla prova d’ammissione, in programma a luglio, c’è tempo fino al 26 giugno (bando su https:ifg.uniurb.it). "Faremo ancora più attenzione alla comunicazione social, non solo tramite Facebook, Twitter e Instagram, ma anche con l’utilizzo dell’intelligenza artificiale e dei podcast, che godono di un mercato in espansione, senza dimenticare i classici schemi di carta stampata, radio e tv – prosegue –. L’IA è in continua evoluzione, anche normativa: l’affronteremo con la massima cura, però non demonizzeremo nulla. La consideriamo un utile strumento. I podcast sono un elemento centrale, perché richiedono una competenza che si acquisisce solo con la pratica. In questo, giornalismo classico e comunicazione social si sposano: un ottimo podcast lo fai solo se hai alle spalle una cultura di spessore e una capacità di scrivere e parlare giornalisticamente significativa. Con me porterò un bagaglio fatto di una ricerca costante di equilibrio nella comunicazione e rigore nelle verifiche, preferibilmente incrociate, che dice che quello che conta è garantire la qualità del prodotto offerto ai cittadini. Ciò vale per ogni tipo di giornalismo e, in questo caso, l’IA aiuta, ma non si sostituisce all’essere umano nel fare scelte etiche. Da caporedattore Rai prestavo un’attenzione misurata all’andamento degli ascolti delle reti tv: finché ho potuto farlo, ho verificato che l’informazione online di qualunque livello quasi mai sostituisce a quella televisiva, ma vi si aggiunge. Ciò conferma che l’Ifg di Urbino riesce a rispondere su tutti i livelli e a tutti i giornalisti, garanzia che non tutte le scuole riconosciute dall’Ordine dei giornalisti offrono".

Nicola Petricca