Liliana, cresce l’angoscia. Gli accertamenti medici fatti prima di sparire

Cresce l’angoscia per le sorti di Liliana Scarpetti, la pensionata di 80 anni scomparsa da venerdì, nei pressi della foce del Metauro. La donna, vedova e residente al quartiere Sant’Orso, giovedì mattina, il giorno prima della scomparsa, si era sottoposta ad accertamenti medici, per patologie croniche, per le quali era in cura da tempo. Poi, dopo aver parcheggiato la sua Fiat 600 poco prima del ponte ferroviario, dove il fiume confluisce in mare, è sparita nel nulla.

Sulle sue tracce, un imponente schieramento di uomini e mezzi, tra sommozzatori dei vigili del fuoco, motovedette ed elicotteri della Guardia costiera, volontari della Protezione civile, carabinieri e polizia locale. Ma finora le ricerche non hanno avuto nessun esito. Tra le ipotesi formulate dagli investigatori, quella del gesto estremo o di un tragico incidente, seppure non si escludono altri scenari. La posizione della sua vettura, posteggiata col muso verso la Statale, lascerebbe ipotizzare che abbia fatto un’inversione di marcia, prima di abbandonate l’auto, avendo pure l’accortezza di posteggiarla a un paio di metri da un passaggio per mezzi agricoli. Un modo di agire scrupoloso, come se volesse ripartire poco dopo.

Intanto cresce l’apprensione per le sue sorti da parte dei parenti. E anche nel popoloso quartiere di Sant’Orso dove abita, a due passi dal centro commerciale. Tutti i negozianti conoscono la pensionata, che spesso faceva la spesa nelle botteghe sotto casa, che si trovano a meno di un isolato. In quel microcosmo dove tutti si conoscono, la signora Liliana era per molti come una persona di famiglia. Per questo la sua sparizione desta tristezza a amarezza e tutti sono con il fiato sospeso, in attesa di conoscere le sue sorti, sperando in un epilogo positivo. Intanto ieri le ricerche sono proseguite, anche con l’impiego di droni, soprattutto nel tratto di mare prossimo alla foce del Metauro, ma anche nei terreni paludosi che costeggiano il corso d’acqua, dove vi sono fitti canneti e sterpaglie, che sono difficili da ispezionare a fondo.

Il timore è che la donna abbia perso l’orientamento, forse addentrandosi nel terreno fangoso sull’argine del fiume, fino a essere travolta e trascinata in mare. Un tratto insidioso, quello della foce, soprattutto per le forti correnti. La speranza, seppure molto flebile col passare dei giorni, è che invece la pensionata si sia mossa in altre direzioni, facendo perdere volontariamente le proprie tracce.

Marco D’Errico