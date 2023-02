"Limite dei trenta orari nelle strade in città"

Bastino alcuni dati: "Dal 2010 al 2020 nel territorio comunale di Pesaro ci sono stati due feriti al giorno a causa di incidenti stradali e ben 72 morti per la stessa causa". Andrea Pirozzi snocciola i dati Istat e li pone sul tavolo assieme alla proposta sottoscritta da una serie di associazioni e gruppi cittadini, ovvero quella di "applicare il limite dei 30 orari nelle strade comunali più frequentate da pedoni e ciclisti". Una richiesta che per Pirozzi, noto a Pesaro per essere il coordinatore dei Gas (Gruppi di acquisto solidale che fanno spesa direttamente dal produttori), è suffragata da altri numeri: "I Paesi – spiega – che hanno imposto il limite del 30 orari nei centri urbani hanno visto ridursi della metà il numero degli incidenti stradali e consideriamo che due vittime su tre sono soggetti deboli, specie persone anziane. La nostra è una battaglia di civiltà per migliorare tutto: qualità del traffico, sicurezza delle persone, viabilità". Per Pirozzi infatti "non esiste l’ipotesi che andando ai 30 si formino code, né che andando più piano o fermandosi più spesso, le persone al volante provochino più inquinamento. Al contrario. Là dove l’esperimento è diventato realtà, per esempio in Spagna che ha una vera e propria legge nazionale in merito, i tempi di percorrenza delle auto sono risultati pressoché gli stessi, l’inquinamento diminuito anche perché si valorizzano mezzi alternativi come il trasporto pubblico e la bici, e la sicurezza aumentata".

Insomma una rivoluzione che il gruppo dei promotori, che fanno capo all’associazione "30logna", gruppo bolognese che ha fatto le stesse proposte che saranno applicate a breve nel capoluogo emiliano, vorrebbero portare anche a Pesaro.

Come? "Abbiamo già informato l’amministrazione comunale – spiega ancora Pirozzi – ora partiremo con una raccolta di firme in vari punti della città e con due incontri per spiegare alla gente il progetto: il primo venerdì 10 febbraio alle 18 nella libreria Il Catalogo di via Castelfidardo, e l’altro martedì 21 febbraio alle 18 al circolo Arci di Villa Fastiggi. Inoltre abbiamo già fissato il primo banchetto per la raccolta firme: domenica mattina 12 febbraio all’angolo tra piazza del Popolo e via Branca". Le firme saranno poi presentate in Comune: "Il nostro obiettivo è diecimila e sarebbe un grande successo". Pirozzi tiene anche a dire che "il limite dei trenta non andrebbe applicato alle strade di grande percorrenza, come ad esempio la circonvallazione, ma solo a quelle del territorio comunale maggiormente sensibili. Si tratta di studiare la mappa delle strade e di considerare l’applicazione di strumenti a basso costo, come i dissuasori o i passaggi a esse, o anche le strettoie, in grado di rallentare il traffico e di far rispettare i limiti dei trenta orari. Pesaro ha la fortuna di avere una straordinaria bicipolitana che è una valida alternativa all’auto. Bambini, disabili e anziani hanno diritto ad una maggiore libertà di movimento. Non siamo contro nessuno, ma a favore di tutti e in particolare attorno alle scuole di ogni ordine e grado andrebbe pensata una zona di rispetto, vietata al traffico a motore. Abbiamo creato anche un sito (www.pesaro30.org) per condividere con tutti il nostro progetto che poi discuteremo con l’amministrazione comunale"

