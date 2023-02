Si parlava, la volta scorsa, dell’architetto Alfredo d’Andrade, nato a Lisbona nel 1839 e attivo in Italia come uno dei maggiori teorici del restauro architettonico e promotore dello stile “neogotico“. Il XIX fu il secolo delle grandi esposizioni europee. Esse, decisamente più in grande, rappresentavano ciò che la vecchia “fiera“ denominata “Marche Producono“ rappresentava per la nostra regione qualche decennio fa: una vetrina delle eccellenze.

Il borgo medievale del Valentino, presso la città di Torino (Parco del Valentino), prese forma nel 1884 come sezione di “Arte Antica“ dell’Esposizione Generale Italiana, fortemente orchestrata dal regno Sabaudo e da una apposita Commissione in cui l’architetto D’Andrade poté esprimere liberamente la sua arte e competenza. Come eccellenza di arte antica fu scelta la riproposizione architettonica di un abitato tardomedievale cinto da mura, in stile “gotico subalpino“ (XV secolo, area Valle d’Aosta e Piemonte).

Il Medioevo fu assunto come esempio di maestria artigianale, nelle arti e nei mestieri, e contrapposto alla Rivoluzione Industriale, alla produzione di oggetti in serie che stava completamente alterando il mercato, decretando l’abbandono delle vetuste tecniche artigianali. Tra le vie di quell’agglomerato frutto del medievalismo più spinto (revival, lo chiameremmo) si aprirono botteghe di fabbri, vasai, tessitori, speziali, osterie.

Il 27 aprile dell’anno 1884 le maestà di Umberto I e Margherita di Savoia inaugurarono il complesso di abitato e rocca e apprezzarono la perfetta riproposizione di arredi e tessuti del ‘400. Il borgo del Valentino esiste ancora ed è visitabile come parte dei Musei Civici di Torino, l’enorme successo che riscosse lo salvò dalla demolizione prevista al termine dell’Expo.

(puntata 264)

Daniele Sacco