L’immaginario del Grand Tour Una mostra per guardarci a ritroso

Ha già attirato un migliaio di visitatori nella Sala Laurana del Palazzo Ducale di Pesaro, sede della prefettura, e alla Biblioteca Oliveriana, la mostra “Viaggi a Pesaro e Provincia nello specchio del Grand Tour, letteratura e immagini nei secoli Pesaro“, aperta fino al prossimo 27 agosto, organizzata dall’associazione “Ad Astra“ e curata da Angela Cecini. In un gradevole e funzionale allestimento sono esposte in apposite teche una serie di pubblicazioni e di immagini, oltre che proiezioni di video promozionali che raccontano le bellezze storico artistiche e paesaggistiche della provincia. Intento della manifestazione, ben documentato, è quello di far sapere in giro per il mondo che "Questa è la provincia dove è bello andare" ancora oggi più che mai, così come facevano i fortunati viaggiatori d’altri tempi, soprattutto rampolli ben dotati, all’interno di quello che è l’ormai usato ed abusato termine Gran Tour. Insomma l’invito è: fatevi anche voi un vostro personale Grand Tour, visto che, fra l’altro, oggi potete avere a disposizione anche l’ottima “Guida letteraria di Pesaro e dintorni“, opera accurata e precisa del professor Nando Cecini, ricercatore storico col fiuto da tartufo, che arriva in concomitanza della mostra nell’edizione “il Lavoro Editoriale“ di Giorgio Mangani e documenta "questa grande memoria letteraria, un territorio prezioso spesso chiamato di provincia, dove in realtà esiste la cosiddetta narrativa di viaggio, che si propone di divulgare il senso della circolarità etica, dalla natura bella e incontaminata, all’architettura, alle imprese all’interno del percorso in atto a Pesaro ovvero la natura della cultura". Espressione che avrebbe analogo significato invertendo i termini in "la cultura della natura". Perché l’ideale sarebbe appunto guardare la natura attraverso gli occhi della cultura. Piccola mostra, a dimensione umana e quindi godibile. Ingresso libero. Sala Laurana da lunedì a venerdì ore 10-13 e 17-20; sabato e domenica 17-20, prenotazione per aperture 334 5720147. Biblioteca Oliveriana di Pesaro, via Mazza 97 durante gli orari di apertura al pubblico.

f. b.