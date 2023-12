L’immagine militante vista da Luca Panaro

Un capitolo per ogni artista. Così il critico d’arte Luca Panaro ha voluto raccontare il suo rapporto con ognuno di loro attraverso il libro: “L’immagine militante“. Una raccolta di 32 saggi che si riferiscono all’opera di 12 artisti contemporanei di cui Panaro è stato punto di riferimento di grande fiducia e primo interprete di alcune loro ricerche volte ad utilizzare la fotografia in maniera sperimentale.

"Con questo libro vorrei raccontare la mia esperienza, il rapporto e l’evoluzione che ho attraversato con questi artisti dove l’elemento principale è stata la continuità – spiega Luca Panaro, critico d’arte autore del libro –. “L’immagine militante“ è un titolo scelto proprio perché questi artisti militano insieme verso un’idea di fotografia; c’è un continuo scambio tra di loro dove, fondamentale, è il rapporto di fiducia che si crea tra critico e artista". Olivo Barbieri, Fabrizio Bellomo, Simone Bergantini, Marilisa Cosello, Mario Cresci, Paola Di Bello, Liuba, Francesco Nonino, Fabio Sandri, Davide Tranchina, Franco Vaccari e Paolo Ventura sono questi gli artisti protagonisti che Panaro ha voluto raccontare con le pagine del suo nuovo libro. La presentazione e fissata per giovedì 14 alle 21 nel Forum Della Chiara Workspaces dove ci sarà un momento di condivisione con il pubblico da parte dell’autore che racconterà la sua esperienza e qualche retroscena di questi rapporti. "Il libro vuole essere come “una registrazione“ di tutto il mio percorso, infatti è una raccolta di testi commissionati nel corso degli anni ma troverete anche testi inediti che vedono la luce per la prima volta in questo lavoro di raccolta" conclude Luca Panaro. Un libro che vuole anche mettere insieme autori storici con autori di nuova generazione, meno noti, che saranno poi loro a tramandare i messaggi in una visione nuova in via di sviluppo. Un progetto in collaborazione con l’Associazione “Centrale Fotografia“.

"Siamo molto orgogliosi di prendere parte a questa presentazione in quanto Panaro collabora con noi dal 2010 e quest’anno, insieme a lui, abbiamo avuto tante soddisfazioni tra cui la possibilità di portare il nostro Centrale Festival nato a Fano a Milano e inoltre abbiamo vinto un bando ministeriale per installare un’esposizione fotografica nella Pinacoteca dei Musei Civici di Fano " spiega Marcello Sparaventi, fondatore “Centrale Fotografia“. Per partecipare all’evento l’ingresso è libero fino ad esaurimento posti per info 0721 201366.

Ilenia Baldantoni