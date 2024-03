L’Imoco passa ma la Megabox è superlativa. Le tigri di Vallefoglia escono tra gli applausi

megabox

MEGABOX: Provaroni, Degradi 12, Cecconello 4, Panetoni (L), Aleksic 7, Mingardi 5, Grosse Scharmann 10, Mancini 4, Giovannini 4, Kobzar 1, Dijkema 5, Kosheleva ne, Gardini 4, Rossi (L2). All. Pistola.

IMOCO: Piani, Plummer, Robinson-Cook, Squarcini 9, De Kruijf 12, Gennari 14, Lubian ne, De Gennaro (L), Haak 30, Bugg 2, Wolosk, Lanier 7, Fahr 7, Bardaro (L2). All. Santarelli.

Arbitri: Santoro e Piana.

Parziali: 25-22 (27’), 17-25 (25’), 22-25 (28’), 13-25 (23’).

L’Imoco passa, ma fatica contro una delle più belle Megabox di quest’anno. Nel primo set la Megabox parte a razzo (5-1) con una Degradi ispirata. Conegliano è sorpreso (11-5). Le tigri difendono e osano al servizio. Poi si sveglia la Haak, una delle più prolifere giocatrici della serie A1. L’impatto arriva a quota 16 con un muro dell’Imoco.

Ma le padrone di casa non si sgonfiano e sempre con il numero due biancoverde rimettono la freccia (20-18). Sul 23-19 è fatta. La squadra di coach Santarelli resta appiccicata fino al 24-22 poi un mani out assegna il primo capitolo della sfida alle locali. Nel secondo c’è la reazione prepotente della capolista, finora imbattuta. Per il team del presidente Ivano Angeli è tutto in salita fin dalle prime fasi (1-5). Mingardi fatica e Vallefoglia si smonta (9-16). Sul 12-19 il tecnico Pistola effettua un doppio cambio delle bande e prova rafforzare la ricezione. Giovannini e Degradi fuori, Provaroni e Gardini dentro. Le pesaresi pasticciano e gli errori costano caro (17-25). La Prosecco Doc pareggia i conti. Nel terzo la Megabox è viva. Torna a graffiare. Sul 5-7 entra Cecconello per Mancini, una piccola rivoluzione al centro. Sul 7-11 Vallefoglia tenta la risalita della china con Gardini. Sul 12-15 ecco l’ingresso dell’opposto tedesco Grosse Scharmann al posto di una Mingardi non in giornata.

E proprio il numero 10 dimostrerà tanta sostanza in tutti i fondamentali. Sul 15-17 c’è la sensazione che le biancoverdi possano compiere il colpaccio. Sul 20-22 è ancora il martello teutonico a illudere il pubblico del record stagionale (1155 spettatori). Conegliano trema. L’ultimo sussulto del gruppo di coach Pistola è sul 21-23. Poi la prima della classe va. Nel quarto periodo l’Imoco non ha pietà (0-8). La Megabox molla. Conegliano viaggia in carrozza (10-20) applaudita da uno sparuto gruppo di supporter. L’anticipo di lusso è appannaggio della regina del campionato. Ma la formazione di Vallefoglia esce tra gli applausi. Ha dimostrato di potersela giocare contro tutti. Ora nel cammino verso i playoff le tigri dovranno affrontare sabato o Casalmaggiore in trasferta e nell’ultimo turno della regular season Milano in casa. A capitan Kosheleva e compagne manca un solo punto per conquistare la griglia per lo scudetto. Ieri c’è stato l’esordio della mascotte Megy Tiger.

Beatrice Terenzi