L’impatto degli Sforza a Pesaro

Domani alle 19, si terrà all’Alexander Museum Palace Hotel, in viale Trieste 20, a Pesaro, il nono appuntamento della rassegna 7! ideata e condotta da Fabio Aromatici (Storie di Pesaro). Stefania Ciaffoncini (foto), autrice di un libro in materia, illustrerà ai presenti l’impatto che la signoria degli Sforza ebbe sulla città di Pesaro e sulle politiche nazionali dell’Italia Rinascimentale. Vicepresidente di due associazioni culturali come Storia e Nazione e Cultura e identità, Ciaffoncini sostiene che misurare il tasso storico di un luogo significhi valorizzarne cultura e tradizioni, tenendo viva la memoria di significativi fatti ormai lontani nel tempo. Ingresso libero e gratuito.