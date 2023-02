L’impatto della ricerca sui trattamenti Dentisti da tutta Italia a confronto

L’Associazione Dentisti Italiani della provincia di Pesaro e Urbino incontra la Facoltà di Odontoiatria dell’Università Politecnica delle Marche e organizza un convegno dal titolo: "Può la ricerca cambiare i nostri trattamenti?". L’appuntamento è per oggi a Pesaro dalle 9 all’auditorium dell’azienda Della Chiara, a Case Bruciate. Il presidente dell’Andi di Pesaro, Daniele Martinelli, dice: "L’evento nasce dalla convinzione che realtà della professione medica e ricerca scientifica debbano camminare a braccetto per poter fornire un servizio al paziente sempre più improntato alla conoscenza, professionalità e innovazione". L’idea pensata dal dottor Martinelli e condivisa dal professor Angelo Putignano, presidente del corso di laurea in Odontoiatria, ha portato a organizzare questo evento che vede riuniti tutti i docenti delle materie cliniche dell’Università di Ancona a Pesaro. I dentisti, provenienti da ogni parte d’Italia, si confronteranno con le più avanzate frontiere dell’odontoiatria.