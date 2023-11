L’imperdibile calendario dell’Avvento

I luoghi comuni esistono ovunque. Nella moda e nel costume non ne parliamo nemmeno. I primi che mi vengono in mente? Un viaggio a Dubai, un bracciale tennis che quasi mai è un tennis e il calendario dell’Avvento. Questo da almeno tre anni è un meraviglioso status quo. Non è più quello che nelle mie memorie di bambino la mia cugina milanese mi regalò; era in panno e ogni anno lo riempiva di cioccolata Venchi e Cova. Oggi il calendario dell’avvento è generalmente ripieno di cosmetici.

Ed è anche il più ambito, tra lozioni, trucchi, profumi e creme c’è l’imbarazzo della scelta e della bellezza. Poi, immancabili, e più “friendly“, quelli con thè, caffè e tisane ma oggi è considerata una scelta più classica. Insomma oltre ad essere un ottimo strumento di marketing per le aziende è sicuramente un regalo interessante perché scenico e sostanzioso e lo si può trovare un po’ per tutte le tasche. Io però, con più semplicità, amo gli inglesissimi Christmans Cracker.

Con il libro della settimana arrivo, forse, un po’ tardi. Nel senso che questo molti di voi lo avranno già letto essendo un vero best seller. Sto parlando di “Una vita come tante“ di Hanya Yanagihara. Stupendo, intenso e che apre tante porte del nostro io. Come un calendario dell’Avvento. Ma anche che ci fa vedere tante altre prospettive. La storia di quattro amici lungo tutto il loro percorso di vita sullo sfondo di New York. Si ride, si piange e si pensa.

Lascerei da parte i profumi a sfondo natalizio, iniziamo dalla prossima settimana. Quindi vorrei qualcosa di forte e inusuale, molto anni Ottanta. Metallico e minerale come una passeggiata nell’alba di una grande metropoli e il suo clima umido e fumoso stemperato dal primo sole. Incenso, note metalliche che si fondono con quelle argillose e una leggera coda agrumata.

Francesco Pierucci

#FashionissimoCarlino