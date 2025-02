L’impianto della Fox alla Tombaccia. Ambientalisti: "Non s’ha da fare". La società: "Miglioreremo l’aria"

"Se accade un incidente l’area a rischio è profonda un chilometro e quindi viene coinvolta anche piazza del Popolo", dice durante l’incontro nella sala del consiglio comunale un esponente di Lupus in Fabula affrontando il problema dei nuovi impianti per lo stoccaggio del gas liquido alla Fox Petroli, alla Tombaccia. L’altra versione, ribaltando il cannocchiale, l’ha data il presidente della società Marco De Simoni, con un tecnico ed un esponente della famiglia Berloni, l’altro ieri dal sindaco Andrea Biancani. Che riferisce: "Ci hanno detto che il gas liquefatto serve solo da trazione dei camion, che si abbasseranno le polveri sottili nell’aria e l’emissione di Co2 calerà del 20%. In caso di perdita, il gas si disperde nell’aria. Comunque ci sarà una commissione in cui si discuterà il progetto e vi potranno partecipare anche i consiglieri e i rappresentanti di quartiere. Noi però non abbiamo potere di veto perché il progetto è statale". Nel giro di 24 ore due punti di vista ‘ecologisti’ opposti.

Uno dei rappresentanti delle associazioni se la prende anche col sindaco "perché è andato in piazza a fare le foto con gli agricoltori, ma qui non si è fatto vedere". In compenso in Comune, oltre a Lorenzo Lugli dei 5Stelle, c’era anche l’assessore Maria Rosa Conti che non era invece presente nell’incontro tra proprietà e maggioranza.

Tra due fuochi Adriana Fabbri capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra, perché se tutte le associazioni si sono schierate con i promotori... "noi rimandiamo le valutazioni sul progetto Fox dopo che si sarà espressa la nostra commissione tecnica".

Opinioni e posizionamenti che sono cambiati nel corso di questi ultimi due anni. Perché alcuni di quelli che diedero il via libera al progetto nel 2022, stanno salendo sulle barricate. Virata a 360 gradi delle associazioni ambientalistiche, e tra queste anche Legambiente che ieri mattina era rappresentata dal presidente Rosalia Cipolletta. Il tema della pericolosità dell’impianto è stato ripreso e sottolineato di Augusto De Sanctis dell’associazione ‘Per il clima, fuori dal fossile’. Che ha iniziato così il suo intervento: "Quando ho visto il progetto sono saltato dalla seggiola". Sono stati fatti riferimento anche agli ultimi incidenti avvenuti in Toscana. Gli organizzatori sono tornati anche a sottolineare il tema che la zona della Tombaccia coinvolta è in un’area di esondazione del fiume Foglia. Quindi una precisazione, e cioè quella che i lavori per gli impianti non sono dietro l’angolo perché mancano ancora i pareri dei vigili del fuoco, l’ok definitivo del ministero e quindi la conferenza dei servizi. Detto questo, la mattinata si è chiusa con una specie di piano di battaglia: "Coordinamento-comitato-assemblea permanente; altre lettere di diffida a tutti gli enti; ricorso al Tar; esposto in Procura; altre iniziative pubbliche; informazione e studio dei documenti ed infine le interrogazioni parlamentari".

m.g.