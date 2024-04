"L’importanza della lettura": anche per combattere il bullismo. Perché senza parole quello che resta è solo violenza

Abbiamo partecipato ad un’interessante attività nella biblioteca “Labbrozzi”. Con una volontaria dell’associazione "Meglio un libro", sono stati affrontati i temi del bullismo e del cyberbullismo. Le letture ci hanno aiutato a "metterci nei panni degli altri" e a capire meglio i sentimenti di chi è vittima di questi comportamenti. È stato molto interessante ascoltare questi testi, che non conoscevamo, perché ci hanno anche fatto riflettere sui pregiudizi che ogni giorno le persone hanno verso gli altri.

La lettura quindi, ha un ruolo importante per capire quali sono i nostri errori e come essere capaci di combattere il bullismo. Nel primo libro “#Cuoriconnessi” di cui ci è stato letto un brano si racconta la storia di una vittima di bullismo, che riesce a denunciare solo grazie all’intervento di una sua cara amica. Poi abbiamo ascoltato passi di “Ero bullo” di Andrea Franzoso, in cui è raccontata la storia di un bullo pentito.

Abbiamo quindi analizzato diverse frasi tratte dal libro e che ci avevano particolarmente colpito come questa: "Senza parole, quello che rimane è la violenza". Così anche con il libro "La banda degli 11" di Rocio Bonilla: "Le bande davvero straordinarie non hanno bisogno di fare paura, ci si deve solo rispettare a vicenda… perché nelle bande davvero straordinarie ognuno conta, c’è sempre posto per tutti".

Poi abbiamo esaminato "Wonder": la storia di un bambino con una malattia genetica che lo aveva trasformato fisicamente, ma che riesce a superare la barriera dei pregiudizi e della solitudine. Infatti come scrive la sua autrice, R. J. Palacio, "non bisogna mai giudicare un libro dalla copertina". Leggere “apre la mente”! Da piccoli siamo affascinati dai libri illustrati e poi, crescendo, sono le parole che scatenano la nostra fantasia.

Quando si è molto piccoli ascoltiamo i libri grazie ai nostri genitori che così ci hanno trasmesso l’amore per la lettura. Oggi, ormai cresciuti, leggiamo in modo autonomo e possiamo diventare anche lettori volontari dell’associazione “Meglio un libro”. Esploriamo un mondo incredibile di parole, condividendo questa esperienza anche con gli altri.

Matilde, Andrea, Margherita, Dario (I A secondaria “Pirandello”)