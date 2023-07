L’impresa di Jana per l’Ant: ha pedalato in mezza Europa

Ha pedalato da sola per mezza Europa, percorrendo oltre 2700 Km in soli 13 giorni. Ha scalato montagne e valichi, con un dislivello di 21.000 metri, attraversando boschi e campagne desolate e assolate, anche con 40°. Non è una "iron woman", ma poco ci manca: si tratta di Jana Mazacova, nota fisioterapista pesarese di adozione, che l’altro ieri finalmente è rientrata a Pesaro. Un’impresa affrontata per sostenere la Fondazione Ant, che ha conosciuto e apprezzato dopo aver perso una cara amica per tumore. E’ partita da Pesaro il 27 giugno, ha attraversato l’Austria per arrivare in Repubblica Ceca, dove ha riabbracciato la famiglia, e da lì è ripartita alla volta della Slovacchia, Ungheria e Slovenia. Un viaggio in cui la donna si è messa alla prova in molte circostanze e che le ha regalato un carico di emozioni.

Jana, cosa ha portato a casa da questo viaggio?

"Un’esperienza meravigliosa. L’affetto e il sostegno che mi hanno dimostrato gli amici, la mia squadra "Pesaro bicycle", ma anche i miei clienti sono stati straordinari e mi hanno dato una forza incredibile nei momenti più duri".

Il ricordo più bello?

"Mio babbo che mi aspettava sul balcone a Karlovy vary. Ne sentivo tanto la mancanza, e anche lui, per questo ho deciso di fermarmi un giorno in più, per ascoltare i suoi racconti e condividere con la famiglia un po’ di tempo".

Cosa l’ha colpita di più?

"Il diverso modo di vivere di ogni nazione attraversata. In Ungheria per esempio, lungo la strada c’era un banchetto con tanti cestini di lamponi e una cassettina per le offerte. Nessuno rubava niente, se prendevi, lasciavi qualcosa. Anche per le ciclabili: all’estero puoi fare centinaia di km senza mai uscirne. Viaggi tranquillo e protetto. In Italia non sempre è così".

Con il suo viaggio ha dimostrato la forza e l’autonomia del "gentil sesso". Si sente più sicura ora?

"Mi sono messa alla prova molte volte: ho bucato nel bosco e in mezzo a campi sperduti con 40 gradi. E’ stato difficile, ma ne sono uscita alla grande. Ho dimostrato a me stessa che posso cavarmela".

Mai avuto paura?

"Solo quando sulla Romea i camion mi sfioravano e spostavano. Per il resto no. Ho visto luoghi bellissimi, ho incontrato tanta gente, non c’è stato spazio per la paura. Certo, devi stare bene con te stessa. Se non ti basti, non puoi affrontare un viaggio così da sola".

Soddisfatta per la raccolta fondi?

"Avrei sperato che i tantissimi "like" ricevuti si fossero tradotti in altrettante donazioni all’Ant, ma l’obiettivo è stato centrato e verrà ufficializzato i prossimi giorni".

Francesca Pedini