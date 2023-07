L’impresa di Lorenzo, che "Pedalando" lotta contro il morbo di Parkinson

Farà tappa a Pesaro il 21 luglio la sfida di Lorenzo Sacchetto, ciclista col morbo di Parkinson, che percorrerà in bici la distanza che separa Comacchio da San Giovanni Rotondo. L’anno scorso era già stato a Roma dal Papa e visto che il messaggio colpisce e sensibilizza le persone, ha deciso di fare il bis. Il progetto si chiama "Pedalando – movimento di resistenza al Parkinson" e ad accogliere Sacchetto in Piazzale della Libertà ci saranno diverse realtà: Giovanna Grando, presidente coordinamento veneto del Parkinson, Angelo Antonini, professore di Neurologia del dipartimento di Neuroscienze dell’Azienda Ospedaliera Università di Padova insieme ad Andrea Landi, professore di Neurochirurgia, Giangi Milesi, presidente Parkinson Italia, Luca Savoiardi, presidente del Cip Marche e soprattutto la neonata Associazione Parkinson Marche di cui Alessandro Ariemma è referente su Pesaro.

Ex presidente della Uisp provinciale, Ariemma è stato colpito dal Parkinson dieci anni fa, ma non si è arreso ed è venuto a trovarci in redazione in bicicletta.

"Vogliamo far uscire i parkinsoniani dal cono d’ombra della vergogna e della solitudine – dice Ariemma -. La prima reazione alla diagnosi è la depressione, è stata anche la mia, ma poi bisogna reagire e smettere di sentirsi un disastro. Ho cambiato 4-5 neurologi prima di trovare a Fano quello giusto, Francesco Logullo, che mi ha fatto svoltare. Il Parkinson attacca il sistema motorio, provoca tremore e crea impaccio, quindi insicurezza, rischio di cadute ed un generale senso di inadeguatezza sul piano sociale, oltre che del movimento. Il problema è anche per i familiari, sottoposti alla fatica della gestione quotidiana. La nostra associazione vuole essere perciò un punto di riferimento, di ascolto e di iniziative sociali; ringrazierò sempre Marinella Guerra di Sassocorvaro, colpita dal Parkinson a soli 37 anni, che mi ha coinvolto ed è l’anima di questo gruppo".

E di iniziative ne hanno messe in piedi tantissime, dal marzo 2022 in cui sono nati: l’apertura dello sportello nella sede dell’Anmic (via Dante D’Ambrosi, 4) con incontri su appuntamento ogni lunedì; un convegno sulla Nutraceutica, pranzi sociali al Circolo del Novecento dove a settembre nascerà una sede permanente dell’associazione e le simpatiche ‘Movimerenda’ passeggiate con merenda conclusiva. Nel frattempo si stanno creando sito e logo dell’associazione in collaborazione con l’istituto Olivieri di Fano. Il 21 luglio sarà un’altra giornata molto importante per sensibilizzare la cittadinanza e dopo l’incontro con il ciclista la sera alle 21 ci sarà un convegno a Villa Borromeo. Info 379-1916338 (Marinella Guerra).

Elisabetta Ferri