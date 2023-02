L’impresa nasce nell’aule dell’Ateneo Premiate due squadre di studenti

Apprendere mettendosi in gioco e formulare un business possibilmente vincente, con un pizzico di creatività. Questo è l’obiettivo del progetto interdisciplinare “Impresa in Aula“ che ha visto premiati due gruppi dell’Università di Urbino, tra i cinque vincitori, e che ora potranno lavorare sul loro business partendo dalla creazione di una start-up.

I dipartimenti premiati sono quello di Farmacia, con un progetto sul recupero di farmaci molto costosi e vicini alla scadenza nelle farmacie ospedaliere e quello della sede fanese di Economia, che ha presentato una speciale ventola per i mezzi elettrici. Due novità che starebbero suscitando già interesse.

"E’ un progetto realizzato in collaborazione con le altre Università marchigiane e ha come obiettivo lo sviluppo dell’attitudine imprenditoriale degli studenti – spiega la professoressa Francesca Maria Cesaroni, presidente della Scuola di Economia referente del bando per UniUrb –. Aperto a tutti i corsi di laurea, si possono mettere in campo le competenze acquisite in ateneo stimolandone altre come l’innovazione, la capacità progettuale e di lavorare in gruppo".

Ogni semestre i quattro atenei marchigiani partecipano sotto lo stimolo e la guida dei loro professori quindi "i progetti vengono presentati ad una giurìa di esperti, come accaduto il 19 gennaio".

Una iniziativa che rientra nella “terza missione“ delle Università e che ai ragazzi piace perché li vede attivi nel loro ingegno, tra studio e ricerca, direttamente sul campo: "Se gli studenti vengono stimolati sono capaci di generare buone idee e a impegnarsi nella loro realizzazione. Impresa in Aula – spiega Cesaroni – è uno stimolo anche per i professori a gestire l’attività didattica in maniera innovativa".

Farmaflash è il progetto pensato da Alessandra Galiffi, Maria Chiara Liberi, Rachele Biagi, Arianna Crostella, Alessia Giuliani, Rabab Bamaarouf, Claudia Lazzarini e Duyen Polidori sotto il coordinamento del professore di analisi dei medicinali Simone Lucarini, che dice: "questo progetto ha una idea importante che va a sopperire al grande buco relativo alla scadenza dei farmaci costosi nelle farmacie ospedaliere".

Jarvis, invece è una mini pala eolica che permette di salvaguardare e implementare la potenza delle batterie nelle vetture elettriche, ed è stata presentata da Leonardo Bedosti, Alessandro Taboni, Lorenzo Barbieri, Simone Marcolini, Gabriele Damiani, Filippo Casadei. Entrambi hanno avuto la collaborazione della tutor universitaria Elisa Carloni.

Francesco Pierucci