L’incendio e poi i ladri. Intrusione alla Sider: ripresi dalle telecamere

Dieci giorni fa l’incendio, ora le telecamere che riprendono l’intrusione di due persone di notte, sempre nella stessa azienda. Protagonista la Sider Rottami, in via delle Acacie, una traversa di via Montefeltro, poco prima di piazzale Coralloni, direzione Urbino. E’ la stessa azienda il cui cortile venne colpito nella notte tra il 13 e il 14 febbraio da un incendio, le cui cause non sono state ancora rese note.

Alle ore 21,19 del 23 scorso alla Vigilar arriva una segnalazione di allarme proveniente dall’impianto antintrusione installato presso la ditta. "Dai fotogrammi istantanei inviati dal sistema alla nostra centrale – spiega la stessa ditta di sorveglianza – si vedono due individui aggirarsi all’interno del perimetro interno dell’azienda".

"Abbiamo allertato immediatamente – continua la Vigilar – il nostro operatore in servizio notturno in loco nei pressi dell’azienda, così come la pattuglia nostra più vicina e avvisato le forze dell’ordine e il proprietario dell’attività".

I due tipi si accorgono di strani movimenti e quindi scappano senza rubare nulla. "L’intervento è stato efficace e veloce – prosegue la Vigilar – inoltre l’azienda si tutela con servizi di sicurezza integrati tra loro che aumentano notevolmente l’efficacia, impianto antintrusione di ultima generazione con fotocamere, impianto di videosorveglianza con telecamere a infrarossi e presenza di operatore Vigilar come controllo notturno".

Sul posto sono arrivate una pattuglia della Volante e una dei carabinieri. Ora le indagini, anche per capire se l’intrusione di l’altro ieri abbia in qualche modo a che fare qualcosa con l’incendio di dieci giorni prima.

ale.maz.