L’inchiesta Affidopoli va in tv. Stasera il caso sulla Rai nell’approfondimento di ‘Far West’

L’inchiesta ‘Affidopoli’ avviata dal Carlino arriva oggi in prima serata su Rai 3. Alle 21.20 il programma "Far West" condotto da Salvo Sottile si occuperà del caso degli affidamenti diretti a favore delle associazioni "Opera Maestra" e "Stella Polare". L’indagine è partita dalle nostre pagine lo scorso 16 luglio. Sono emerse e sono state documentate anomalie e incongruenze del flusso di denaro con cui tra il 2020 e il 2024 a Pesaro si è messo mano a una serie di lavori di intervento sulle piazze, le strade e le pareti di manufatti pubblici e privati per abbellire la città, almeno nelle intenzioni del sindaco di allora, Matteo Ricci. L’attuale europarlamentare ha accettato di parlare davanti ai microfoni di Rai 3 rispondendo alle domande dell’inviata Manuela Iatì. La trasmissione ricostruisce il percorso di quei 600mila euro di fondi pubblici erogati alle due associazioni facenti capo a Stefano Esposto. Si tratta di compagini associative senza Durc, senza dipendenti e non iscritte al Runts (registro unico nazionale del terzo settore). Dalla ricostruzione giornalistica la squadra mobile della polizia ha trasmesso alla procura una notizia di reato facendo scaturire l’inchiesta della procura. L’oggetto dell’indagine, condotta dalla squadra mobile e dalla guardia di finanza, sono gli affidamenti a ripetizione e in particolare quello per il murale dedicato a Liliana Segre, i lavori di manutenzione di piazzale D’Annunzio, dove è spuntato l’omaggio a Valentino Rossi, il cosiddetto Cascone, oltre alla gestione de "Il Palio dei Bracieri".

Attualmente sarebbero 5 gli indagati: lo stesso Stefano Esposto, presidente delle due associazioni, Massimiliano Santini, il creativo, ex dipendente del Comune che ha curato gli eventi, l’ex capo di gabinetto del sindaco Ricci, Franco Arceci, accusati di concorso in corruzione e poi il dirigente Eros Giraldi e il funzionario comunale Loris Pascucci, questi ultimi indagati per falso.