L’inchiesta choc . Il manuale del pedofilo nascosto nel dark web. Preso un massaggiatore

Avevano anche un "manuale del pedofilo" per nascondersi nel dark web senza farsi scoprire. E se avevano dei contenuti inediti da scambiare, potevano consultare gratuitamente i video della vergogna, una specie di "baratto dell’orrore". Ma la polizia li ha identificati e ha arrestati e tra loro c’è anche un 36enne pesarese residente in Emilia Romagna, di professione massaggiatore. Per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari.

Gli utenti della piattaforma streaming ‘KidFlix’ potevano contare sui consigli di una sorta di ‘manuale del pedofilo’, un prontuario dell’anonimato, pubblicato su una pagina web chiamata ‘Wikipedo’. Un espediente che non è riuscito ad aggirare le capacità investigative delle forze dell’ordine. La polizia, infatti, anche grazie alla cooperazione internazionale, è riuscita a individuare e bloccare gli utenti del sito pedopornografico.

L’inchiesta parte dalla Procura di Napoli e, durante i sequestri che sono stati disposti, sono emersi decine di migliaia di files illegali e numerosi wallet di criptovaluta. Una vera e propria rassegna illegale in cui sono stati raccolti video che ritraggono abusi sessuali su minori, anche violenti. Gli utenti di KidFlix pagavano con criptovaluta sia l’ingresso al sito sia la visione completa dei contenuti pedopornografici, scelti dopo una breve anteprima. E se gli utenti erano in possesso di materiale nuovo da trasferire, KidFlix concedeva una sorta di bonus, e cioè la possibilità di visionare altri contenuti gratuitamente, senza effettuare alcun pagamento. I video catalogati per generi potevano essere scelti anche in base alla definizione delle immagini. Più la qualità era alta, più costavano.

Quattro dei 15 indagati italiani sono stati individuati dalla polizia postale anche con le informazioni fornite dai colleghi tedeschi (che ieri, in una maxi operazione, hanno arrestato 79 presunti pedofili). Per loro è scattata la perquisizione e il fermo. Si tratta di un 27enne disoccupato di Foggia, un informatico 49enne di Biella, un operaio di 22 anni di Caserta e infine il 36enne pesarese. Per i primi tre è giunta la convalida con il carcere, al pesarese sono stati concessi i domiciliari. I restanti 11 indagati (tra cui un operaio, alcuni impiegati e professionisti e anche un avvocato) hanno un’età compresa tra 22 e 67 anni.

Antonella Marchionni