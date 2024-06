L’incontro col legale

L’avvocato Roberto Longhini, nominato difensore di fiducia da parte di Luca Ricci, nella tarda mattinata di oggi parlerà con il proprio assistito che attualmente si trova in carcere a Villa Fastiggi in attesa della convalida del fermo per il duplice omicidio dei genitori, Giuseppe e Luisa.

L’avvocato Roberto Longhini conosce la famiglia Ricci da molto tempo per aver seguito al tempo la causa di separazione di Luca e la ex moglie Lorenza nel 2018.

Il legale si è occupato anche del procedimento che poi si è concluso con la vendita dell’abitazione di via Fanella 127, cercando di scongiurare la messa all’asta.

"Erano persone tranquille – ha commentato l’avvocato nei giorni scorsi parlando della famiglia in generale e quindi anche di Luca-. Nulla fa ritenere che ci potessero essere delle tensioni o rancori particolari. Cosa sia scattato nella mente di Luca ce lo chiediamo tutti".