"L’incoscienza segna l’inizio e la fine"

La sorte gioca una partita senza regole. Lo fa in maniera subdola e ingiusta. Non guarda in faccia nessuno, non lascia vincere nessuno, e spesso imbroglia. Vivere è un lusso che in pochi possono permettersi, e di questi, sono rari coloro che ne capiscono il senso e il valore. Quando avevo 15 anni, guardando il cielo color dopo di pioggia, mi sono chiesta: "Siamo noi a sopravvalutare la morte, o è lei che sottovaluta noi? Forse il contrario".

La cosa che ho sempre trovato affascinante, dentro questa voragine di oblio e paura per l’ignoto che ci accomuna un po’ tutti, è che quando si nasce e quando si muore non ci se ne rende minimamente conto. Siamo nati urlando, annunciando la nostra venuta al mondo a squarcia gola, è stato un evento importante per ognuna delle nostre famiglie che per nove lunghi mesi ha atteso quel giorno di festa; noi però, non ce lo ricordiamo: lì per lì non ne eravamo consapevoli. Ecco la chiave: l’incoscienza del momento. Ciò che ci fa essere e ciò che ci fa smettere di essere. Una frazione di secondo che non ci permette neanche di capire che cosa sta succedendo. La memoria che svanisce, i desideri che si addormentano e l’anima che trova la sua pace.

Lo ripeto sempre: "La morte è tenera per chi va e tragica per chi resta". Ecco la seconda chiave: l’accettazione. Un lasso di tempo che sembra infinito, un obbiettivo che sembra irraggiungibile, inaccettabile. Credo che la terza chiave sia la rabbia contro quella giustizia che tutti bramano, ma che non esisterà mai. L’ultima è la rassegnazione, quell’inspiegabile “perché“ che risveglia i ricordi più belli e colmi di malinconia. Forse oggi ho una risposta alla domanda di quella me quindicenne: il vero problema è che purtroppo, diamo tutto per scontato, e la cosa peggiore è che sottovalutiamo la vita.

Asia D’Arcangelo