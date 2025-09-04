L’incredibile vicenda del play volante, dalle stelle all’arresto

Un piccolo fenomeno. Può essere riassunta in queste tre parole la carriera universitaria di Kay Felder nel prestigioso ateneo di Oakland, costellata di onori e premi individuali di ogni tipo. Piccolo in tutti i sensi perché, con i suoi 175cm, ha dovuto faticare non poco per emergere in un mondo di giganti, ma con doti fisiche e sfrontatezza con pochi eguali. Basti guardare il campionario delle sue fantastiche schiacciate che circola in rete, tanto che all’epoca la sua elevazione da fermo veniva stimata in 110cm. Kay termina anzitempo la carriera collegiale dopo tre anni con medie stratosferiche: 24.4 punti e 9.3 assist a partita, per dichiararsi al draft 2016, dove, forse anche a causa del suo essere undersize, la NBA si ricorda di lui solo alla 54ª chiamata, con Atlanta che lo dirotta subito a Cleveland alla corte di Re Lebron James: annata conclusa con la finale persa contro Golden State dove Kay guarda i playoff interamente dalla panchina. Nelle successive due stagioni solo comparsate con Chicago (14 partite) e Detroit (2) e un andirivieni costante con le squadre affiliate della G-League. Poi il trasferimento a Toronto nell’estate 2018, dove però non giocherà mai: viene difatti arrestato il 3 dicembre per aver tentato di strangolare una donna durante una cena. E’ una grossa macchia che influisce in modo decisivo sulla sua carriera. La NBA fatica a digerire certe storie e lo dimentica.

Così Felder, dopo due anni di inattività anche a causa del Covid, per risolvere i guai giudiziari, trova la sua comfort-zone in Cina dove passa le stagioni seguenti, sempre crivellando le retine avversarie e distribuendo la solita quantità impressionante di assist ai compagni. Questo sino all’anno scorso, nel quale ha disputato solo 2 partite, sempre in Cina a fine 2024 e 7 gare nel 2025 a Porto Rico, lo stesso campionato dove ha giocato (e vinto il titolo) Danilo Gallinari.

Il perché di così poche gare lo scopriranno presto gli staff (medico e tecnico) della Vuelle in questi giorni in cui Kay avrà modo di convincere tutti che, nonostante qualche inciampo di percorso, rimane ancora il folletto imprendibile dal talento e la fisicità debordante dei tempi di Oakland e che (si spera) Pesaro possa fare da trampolino di rilancio per la sua carriera. Curiosità: suo cugino è Steve Smith, grandissimo tiratore, per 13 anni in NBA e vincitore di un titolo a San Antonio a fianco di Tim Duncan e David Robinson. Infine, il suo vero nome è Kahlil, come l’ex Amhad, capocannoniere dello scorso campionato di A2 e chissà che anche questo non sia un segno del destino.

Matteo Fattori