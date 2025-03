L’incubo dazi e i rimedi: "Così possiamo difendere meccanica, mobili e moda"

Preoccupano anche le aziende della nostra provincia, soprattutto per quanto riguarda i settori della meccanica, del mobile e della moda, i dazi annunciati dal presidente degli Usa, Donald Trump, che causerebbero un importante freno alle esportazioni rivolte verso il paese a stelle e strisce. Occhi puntati dunque su ciò che potrebbe accadere oltreoceano, alla ricerca anche di possibili alternative rappresentate dai mercati emergenti, come spiega l’avvocato Tommaso Fonti, socio dello studio Bacciardi Partners di Pesaro ed esperto sul tema.

Qualora dovessero entrare in vigore i dazi annunciati, quale sarebbe l’impatto sull’economia provinciale?

"L’introduzione dei dazi inciderebbe fortemente sull’economia della provincia, caratterizzata da una forte vocazione all’export in particolare nei settori della meccanica, dell’arredamento, della moda e dell’agroalimentare. Infatti, si avrebbe un aumento dei costi d’approvvigionamento per le imprese statunitensi e, conseguentemente, una minore competitività dei prodotti delle nostre imprese. Questo potrebbe portare ad una riduzione degli ordini per le imprese del nostro territorio, con ripercussioni su fatturato e occupazione".

Quali potrebbero essere le soluzioni per gestire l’eventuale entrata in vigore dei dazi?

"Le aziende potrebbero adottare diverse strategie per mitigare l’impatto dei dazi. Potrebbero per esempio pattuire con i clienti statunitensi termini di resa della merce che pongano il costo dei dazi all’importazione in capo al cliente statunitense. Un’altra soluzione potrebbe essere quella di delocalizzare la produzione negli Usa attraverso l’apertura di filiali produttive, evitando di acquistare materie prime o semilavorati dall’Europa, che potrebbero essere anch’essi soggetti a dazi. Infine, si potrebbe puntare sul diversificare i mercati di sbocco aprendosi ad altri Paesi extra-europei in crescita, in cui i prodotti Made in Italy sono altrettanto richiesti e con cui siano magari in vigore accordi di libero scambio delle merci che prevedano vantaggi daziari".

Può farci qualche esempio?

"Tra i Paesi più promettenti figurano gli Emirati Arabi Uniti, l’Arabia Saudita, il Vietnam, la Malesia e i Paesi dell’America Latina, grazie anche alla presenza di accordi di libero scambio con il Messico e con i Paesi dell’area Mercosur (America Meridionale)".

A quali mercati si rivolge oggi maggiormente l’export della nostra provincia?

"Le esportazioni delle nostre imprese sono principalmente rivolte verso i mercati europei, quali Germania, Francia e Spagna, nonché verso gli Usa e il Regno Unito che costituiscono i principali mercati extra-europei di sbocco. Secondo i dati del Centro Studi della Cna nel 2024 l’export della provincia ha registrato una lieve crescita. Nei primi nove mesi del 2024, le esportazioni della provincia sono aumentate dello 0,4%, totalizzando 2,5 miliardi di euro, pari al 23,7% dell’export regionale".