L’incubo dopo il miracolo: "Salvata da un tumore. Ma ora mi lasciano sola"

Ti scoprono un tumore e ti operano per tempo. Pensi che da lì in poi la strada sia tutta in discesa. Invece cominciano i problemi. E’ la storia di Maria Rosa Tufo, 69 anni non ancora compiuti, che a marzo 2022 scopre di avere un nodulo alla mammella. "Me lo diagnosticò la dottoressa Chiara Massaioli e in brevissimo tempo l’équipe del dottor Cesare Magalotti mi operò. I problemi sono iniziati dopo".

Maria Rosa, che per trent’anni ha gestito una parrucchieria in via Cecchi, ed è moglie di Maurizio Eusebi, ex sindacalista ed ex consigliere comunale, dopo aver subito l’asportazione della mammella ha cominciato ad avere dolori sempre più acuti, a causa degli espansori che le erano stati inseriti sotto pelle. "Oggi vado avanti a Toradol e Contramal – racconta – e passo le notti in bianco. All’inizio non riuscivo a respirare, allora mi hanno sgonfiato gli espasori. Probabilmente devo aver fatto dei movimenti particolari, dovendo prendermi cura di mio marito che 10 anni fa ha avuto un ictus. Fatto sta che avrei dovuto essere contattata dall’Ast per rimuovere gli espansori, che sono come dei palloncini, e mettere le protesi normali. Invece nessuno mi ha chiamato né io ho sollecitato nessuno. Il fatto è che non avevo tutta questa fretta di andare ancora sotto i ferri, almeno finché non ho cominciato ad avvertire dei dolori sempre più forti". Accade a Natale.

A quel punto Maria Rosa comincia a chiamare l’azienda sanitaria. "Sono andata a fare la visita ma sono stata ricevuta da un oncologo che si è limitato a guardare le analisi e prescriverne altre per il controllo successivo senza guardarmi neanche in faccia. Non ha dato risposte al fastidio che segnalavo dopo due anni di attesa per la rimozione degli espansori che si sono spostati e induriti". Il dolore, nel frattempo, colpisce ginocchia e reni, costringendola a indossare un busto. "Ho consumato 4 boccette di Toradol, che per altro il sistema sanitario non passa, poi il Contramal... Ma più sto ferma e più sento il dolore, per questo la notte è un incubo".

Ieri Maria Rosa ha presentato un reclamo all’Ast, che le ha fissato una visita per oggi con un’oncologa. "Ho sentito il bisogno di esprimere il mio disagio, comune a tanti altri pazienti, e il rammarico per un’azienda sanitaria che manifesta disorganizzazione e carenze. Io ringrazio caldamente il sistema di prevenzione per il tumore mammario: mi hanno salvato la vita. Ma a questo intervento dovrebbe seguire un percorso di controllo semestrale e la rimozione degli espansori entro un certo tempo. Perché tempi così lunghi per la conclusione del percorso? Cosa non va in questa organizzazione sanitaria? In quali condizioni i medici competenti sono costretti a lavorare?"

Benedetta Iacomucci