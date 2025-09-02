L’incubo dopo l’incendio: "Da allora vivo in hotel . Ho 90 anni e spendo 200 euro ogni giorno"

"Pago 200 euro al giorno e nessuno mi rimborsa". La 90enne salvata dall’incendio di via Vanzolini racconta la sua odissea. Un mese e mezzo fa, il pomeriggio del 16 luglio, il condominio di via Vanzolini a Pesaro si trasformò infatti in una trappola di fumo e fiamme. Tra le storie di quel giorno, una su tutte colpì la città: la corsa disperata di Luca Mattioni che, dopo aver messo in salvo la moglie e i figli, tornò indietro nel buio e nel fumo per prendere in braccio la vicina di 90 anni, immobilizzata da una protesi alla gamba, e portarla giù per le scale insieme alla badante. Oggi quella signora (che per privacy ci chiede di rimanere anonima) è viva grazie a quel gesto eroico, ma la sua vita è tornata tutt’altro che normale: da luglio vive in un albergo sul lungomare, racconta che sta anticipando di tasca propria le spese per sé e la badante, circa 180/200 euro al giorno. Arrabbiata, amareggiata, ma lucidissima, ci racconta la sua quotidianità.

Signora, sono passati più di 40 giorni dall’incendio del 16 luglio. Dove vive oggi? "Siamo in albergo, qui sul lungomare, in via Trieste. Io e la mia badante siamo qui a spendere, spendere, spendere. Quasi 200 euro al giorno: ma secondo voi io ce la posso fare? Ho 90 anni, vivo della pensione e dell’accompagnamento e devo anticipare tutto io".

Ha già fatto un conto delle spese sostenute? "Certo che sì: siamo già quasi a 5.000 euro. E io non ho nessuno che mi aiuta, non figli, non cognati, non sorelle. Gli altri condomini sono stati ospitati da parenti, non pagano niente. Solo io e un’altra famiglia siamo in albergo, i fregati siamo noi".

Le avevano promesso tempi rapidi per il rientro a casa? "Non lo sanno nemmeno loro (le istituzioni, ndr). In Italia va sempre così: piano, piano, piano. Intanto io anticipo i soldi. Sempre soldi, soldi, soldi. Ma chi me li ridà?"

E la sua salute, dopo quel drammatico 16 luglio? "Mi è venuto un microinfarto per aver respirato quel fumo. Sei giorni in ospedale, mi hanno messo un pacemaker. Ora ogni settimana ho controlli, ecocardiogrammi, taxi avanti e indietro. E chi paga? Sempre io. Ma qualcuno mi rimborserà i danni fisici? Non credo proprio".

Ha paura che l’albergo possa non ospitarvi più? "Eh sì, mi hanno detto che a metà settembre potrebbero chiudere. Dove andiamo a finire io e la badante? Io non lo so. Sono preoccupata".

Nonostante tutto, come vi trovate all’hotel? "Oh, l’albergo è ottimo, pulito, mangiare ce n’è anche troppo. Ma io preferisco la mia pasta e fagioli a casa mia, secondo le mie possibilità. Qui sto superando i limiti, ho 90 anni e sto finendo i risparmi. Capisce perché sono arrabbiata?"

Lei però ricorda anche chi le ha salvato la vita. "Ah, quello sì che lo dovete scrivere! Luca Mattioni è un eroe. Mi ha preso in braccio, nel buio e nel fumo, e mi ha portato giù per le scale. Senza di lui io e la mia badante saremmo morte. A quelli dovrebbero dare le medaglie, non ad altri. Questo ragazzo ha sacrificato sé stesso per salvare una vicina di pianerottolo conosciuta da poco. Io gliene sarò grata per sempre".

Che cosa chiede oggi alle istituzioni? "Solo una cosa: che si sbrighino. Che ci facciano rientrare a casa o ci diano un sostegno vero. Perché io non ce la faccio più ad anticipare soldi su soldi. Sono arrabbiata, sì, ma anche stanca. A 90 anni non avrei certo bisogno di passare la vecchiaia così".