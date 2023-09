Linea Gotica a Sassocorvaro-Auditore: Lezione di Vita al Museo

Il Museo storico della Linea Gotica di Casinina si apre al pubblico con una visita speciale di approfondimento, domani dalle 15 alle 19, in occasione del 79° anniversario della battaglia sulla Linea stessa e della liberazione del pesarese dall’occupazione nazista.

La giornata fa seguito alla pubblicazione di “Storie e Persone“, ciclo di resoconti redatti dal professor Giovanni Tiberi, direttore e fondatore del museo, scaricabile gratuitamente dal sito www.museolineagotica.it. Il racconto parte dalle vicende che permisero il rapido sfondamento della prima linea, con il coinvolgimento di persone comuni come Rosa, una povera vedova di Casinina: già nella notte tra il 29 e il 30 agosto 1944, gli uomini della 4ª Divisione indiana Sikh e Gurkha imboccarono il sentiero libero da mine che la donna doveva percorrere tutto il giorno per portare acqua all’ufficiale tedesco alloggiato nella canonica. Così, in corrispondenza del paese, si creò una “testa di ponte“ che fece cadere lo zoccolo duro della Linea gotica in pochi giorni. Al museo, oltre a trovare più di 3.000 reperti di ciò che accadde, tra immagini, oggetti e documenti, e una collezione di divise originali, si potranno approfondire i temi principali riguardanti la Linea, anche relativi alla sofferenza della popolazione prima, durante e dopo gli scontri.

Casinina era un immenso campo minato e le mine rimasero attive per anni in seguito al conflitto, rappresentando uno degli aspetti più tragici del periodo. Domenica, con la visita speciale, si potrà accedere anche al Parco della memoria annesso al museo, in cui sono esposti rarissimi mezzi militari, oltre a strutture originali di bunker, parti di aerei e altri materiali dell’epoca. Settembre sarà anche il mese di pubblicazione del secondo numero di “Storie e Persone“ e, entro il 2024, la raccolta dei documenti redatti dal museo confluirà in un vero e proprio libro sulla Linea Gotica e sul territorio. Il testo avrà caratteristiche totalmente diverse dai precedenti testi sul tema e il museo lo metterà a disposizione gratuitamente sul proprio sito web. Per altro, la struttura continua a essere un punto di riferimento anche per i turisti dall’estero interessati all’argomento: tra luglio e agosto, numerosi sono stati i visitatori da oltre confine, soprattutto canadesi, venuti in Italia sulle orme dei padri e dei nonni che hanno combattuto e sono morti per la nostra libertà sulla Linea gotica.

Nicola Petricca