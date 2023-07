L’inedito incarico giovanile alla Cgil unitaria della città

Nelle biografie di Arnaldo Forlani non compare mai il suo primo incarico giovanile quando nel 1944, non ancora ventenne, fu nominato componente della segreteria provinciale della Cgil unitaria di Pesaro, in rappresentanza della componente cattolica. "Quando organizzammo la Celebrazione del centenario della Camera del Lavoro di Pesaro, nel 2007 – racconta Roberto Ghiselli, presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza (Civ) dell’Inps – Arnaldo Forlani, che in quel periodo aveva già smesso di partecipare ad eventi pubblici, venne comunque alla cerimonia". Nell’occasione Forlani si trovò alla celebrazione con l’allora segretario generale della Cgil Guglielmo Epifani.

Questa esperienza sindacale unitaria post secondo conflitto mondiale non riguardò nella Dc pesarese solo Forlani, ma anche il suo braccio destro di allora Giovanni Maria Venturi da Pergola, che poi diventò vice segretario provinciale della Democrazia Cristiana.