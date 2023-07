L’infinito metafisico di Pino Polisca a Urbino - Galleria Albani

Si intitola “De l’infinito. Percorsi metafisici“ la mostra dell’artista Pino Polisca che aprirà domani alle ore 18 alla Galleria d’arte Albani in via Mazzini e sarà visitabile fino al 22 agosto.

E verso l’infinito tendono gli sguardi di chiunque vada ad ammirare le sue opere, fatte di specchi, luci, riflessi, spiragli, linee rette. "L’idea di una mia antologica dopo diversi anni che non esponevo nella mia città natale – racconta l’autore – è nata parlando col coordinatore della galleria Giuseppe Balduini tempo fa. Si è poi concretizzata grazie alla curatela di Tiziana Fuligna e all’ospitalità dell’associazione Vivere con L’arte. Dopo aver fatto la Scuola del Libro, mi sono trasferito nel 1972 per insegnare prima a Catania e poi a Padova, dove risiedo tuttora. Ho fatto tante mostre nella vita, ma tornare a Urbino con le opere che raccontano tutto il mio percorso è sempre qualcosa di entusiasmante".

I quadri in mostra vanno dal 1968 fino ad oggi e il visitatore percorre a ritroso la carriera di Polisca, iniziando dalle opere più recenti per arrivare fino alle incisioni degli esordi, che tanto si portano dietro della scuola urbinate. I due nuclei più corposi e che ipnotizzano letteralmente lo sguardo del pubblico sono quelli dedicati agli specchi incisi e alla pop art.

"Il primo è nato – prosegue Polisca – per unire la grande tradizione dell’incisione urbinate ad una matrice diversa, in questo caso lo specchio, solcato tramite una punta di diamante. Lo sguardo legge ma si riflette anche. In un secondo momento ho aggiunto dei led all’interno, che creano forme e “tunnel“ infiniti. Poi ho ripreso delle immagini pop e al posto degli occhi ho inserito specchi e luci. È stato come dare l’anima a immagini commerciali che normalmente non la hanno".

La mostra è a ingresso libero.

g. v.