L’infinito Viaggio a Reims. Una mostra per capire edizioni divise dai decenni

Cronaca
CronacaL’infinito Viaggio a Reims. Una mostra per capire edizioni divise dai decenni
29 ago 2025
MARIA RITA TONTI
Cronaca
L’enorme lavoro filologico della Fondazione Rossini non si disperde, ma si arricchisce ad ogni nuova versione. Immagini ormai diventate iconiche.

Era il 18 agosto 1984 quando dopo 150 anni veniva rappresentato a Pesaro in prima esecuzione assoluta in epoca moderna Il viaggio a Reims, la cantata scenica scritta da Rossini per l’incoronazione di Carlo X a re di Francia. A rinverdire i fasti della prima rappresentazione furono chiamati Claudio Abbado per la direzione, Luca Ronconi per la regia, Gae Aulenti per le scene e i costumi e una compagnia di canto stellare.

Quest’anno ricorre il bicentenario della prima messa in scena dell’opera avvenuta al Théâtre-Italien di Parigi e, come è ormai tradizione da un decennio, la Fondazione Rossini allestisce una mostra dedicata a un’opera rossiniana a duecento anni dalla prima rappresentazione. La mostra attualmente in corso si concluderà il 30 novembre.

Il viaggio a Reims segna una delle più importanti scoperte musicologiche del Novecento. La partitura, ritenuta scomparsa, fu riscoperta negli anni Settanta del secolo scorso e ricostruita nelle parti mancanti: è merito della Fondazione Rossini averne realizzato, dopo decenni di approfondito lavoro, l’edizione critica che, pubblicata nel 1999, ne ha favorito la diffusione in tutti i teatri del mondo.

Dal 2001, cioè per il venticinquesimo anno di fila, quest’opera viene affidata dal Rossini Opera Festival a una compagnia di giovani cantanti provenienti dall’Accademia Rossiniana “Alberto Zedda“, insostituibile e complesso banco di prova per i futuri interpreti rossiniani.

La mostra documentaria è curata da Cesare Scarton, Mauro Tosti Croce e Lucia Ferrati con la preziosa collaborazione di Sergio Ragni e Luigi Cuoco e dello Studio Amati Bacciardi. La genesi e la storia dell’opera sono raccontate in un percorso espositivo che ha il suo centro a Casa Rossini e si completa in altri spazi quali la Galleria Rossini, la Saletta Osmilde Gabucci e il Museo Nazionale Rossini.

Nella Galleria Rossini il Circolo Filatelico Numismatico Pesarese, presenta, come da tradizione, una mostra filatelica tematica su Rossini e la sua musica nonché un annullo filatelico dedicato all’evento, reso possibile grazie alla collaborazione del socio Clemente Rizzati che ha curato il bozzetto e al contributo della BCC Banca Pesaro. Sarà a disposizione dei cittadini la cartolina celebrativa affrancata col francobollo rossiniano del 2018 e annullato con il timbro della manifestazione. Info: 0721 387357 - 0721 1922156.

