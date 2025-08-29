L’infinito Viaggio a Reims. Una mostra per capire edizioni divise dai decenni

Era il 18 agosto 1984 quando dopo 150 anni veniva rappresentato a Pesaro in prima esecuzione assoluta in epoca moderna Il viaggio a Reims, la cantata scenica scritta da Rossini per l’incoronazione di Carlo X a re di Francia. A rinverdire i fasti della prima rappresentazione furono chiamati Claudio Abbado per la direzione, Luca Ronconi per la regia, Gae Aulenti per le scene e i costumi e una compagnia di canto stellare.

Quest’anno ricorre il bicentenario della prima messa in scena dell’opera avvenuta al Théâtre-Italien di Parigi e, come è ormai tradizione da un decennio, la Fondazione Rossini allestisce una mostra dedicata a un’opera rossiniana a duecento anni dalla prima rappresentazione. La mostra attualmente in corso si concluderà il 30 novembre.

Il viaggio a Reims segna una delle più importanti scoperte musicologiche del Novecento. La partitura, ritenuta scomparsa, fu riscoperta negli anni Settanta del secolo scorso e ricostruita nelle parti mancanti: è merito della Fondazione Rossini averne realizzato, dopo decenni di approfondito lavoro, l’edizione critica che, pubblicata nel 1999, ne ha favorito la diffusione in tutti i teatri del mondo.

Dal 2001, cioè per il venticinquesimo anno di fila, quest’opera viene affidata dal Rossini Opera Festival a una compagnia di giovani cantanti provenienti dall’Accademia Rossiniana “Alberto Zedda“, insostituibile e complesso banco di prova per i futuri interpreti rossiniani.

La mostra documentaria è curata da Cesare Scarton, Mauro Tosti Croce e Lucia Ferrati con la preziosa collaborazione di Sergio Ragni e Luigi Cuoco e dello Studio Amati Bacciardi. La genesi e la storia dell’opera sono raccontate in un percorso espositivo che ha il suo centro a Casa Rossini e si completa in altri spazi quali la Galleria Rossini, la Saletta Osmilde Gabucci e il Museo Nazionale Rossini.

Nella Galleria Rossini il Circolo Filatelico Numismatico Pesarese, presenta, come da tradizione, una mostra filatelica tematica su Rossini e la sua musica nonché un annullo filatelico dedicato all’evento, reso possibile grazie alla collaborazione del socio Clemente Rizzati che ha curato il bozzetto e al contributo della BCC Banca Pesaro. Sarà a disposizione dei cittadini la cartolina celebrativa affrancata col francobollo rossiniano del 2018 e annullato con il timbro della manifestazione. Info: 0721 387357 - 0721 1922156.

Maria Rita Tonti