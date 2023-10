“L’inimmaginabile“ Cesarini: le sculture candide che raccontano i disagi di oggi

Nel corso della 60ª Mostra Nazionale del Tartufo Bianco di Sant’Angelo in Vado sarà possibile vedere la mostra “L’inimmaginabile“ di Claudio Cesarini. Nella chiesa di Santa Caterina delle Bastarde prende corpo l’istallazione del messaggio artistico dello scultore pesarese, tra belle decorazioni a stucco e il candido biancore delle statue.

Le sculture essenziali di Cesarini entrano in dialogo con lo spazio e l’anima di questo luogo: "Con sé portano i segni del nostro tempo, violenza ed emarginazione, e invitano i visitatori ad inginocchiarsi. Il mio mondo scultoreo si incrocia con il cammino della vita di tutti, non teme il rifiuto e le bassezze del comportamento umano – spiega l’autore –. Le mie opere tolgono dalla latenza la disperazione, che accompagna ogni uomo quando perde di certezza. Questo processo di elaborazione ancorato ai corpi umiliati, specialmente quelli delle donne, mi chiama ancora oggi a non abbassare l’attenzione, a ricordare che nessuno ha il diritto di dimenticare il trauma della violenza. Si svela così la mia identità creativa, il calarsi del mio sguardo dentro l’inimmaginabile di ogni uomo, spesso inconsapevole di rappresentare gli accadimenti della vita che lo hanno attraversato".

Le opere di Cesarini nascono da un lungo studio: "In questi lunghi anni ho avuto la fortuna di scoprire e vivere quanto l’arte sia capace di rappresentare le sensazioni più pure, di macinare l’esistenza umana e restituirla a noi nei minimi termini così che l’analisi di giudizio non perda lucidità. Nell’immaginario della mia scultura è entrato prepotentemente l’essere stato dapprima accanito disegnatore e pittore di storie di emarginazione Infine, negli spazi appena accennati lascio a voi il completamento delle mie opere".

La mostra è visitabile il sabato dalle 15 alle 18 e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30 fino al 29 ottobre.

Andrea Angelini