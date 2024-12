L’inizio sarà ostico. All’orizzonte c’è il temibile Arezzo

"Chissà domani su cosa metteremo le mani" sono le parole di "Futura" scolpite nella storia della musica da Lucio Dalla. Parole che possono descrivere anche il sentimento di speranzosa attesa provato attualmente da ogni cuore biancorosso. Sono 18 gli incontri che attendono la Vis prima della conclusione del campionato di cui dieci in trasferta.

Per confermare questo grande avvio stagionale i pesaresi dovranno dunque dimostrarsi solidi anche in campi ostici come quello Adriatico di Pescara o il Liberati di Terni. Si partirà subito forte. Infatti il primo match del 2025 prevede un’ardua trasferta in terra Toscana contro un Arezzo che sta volando sulle ali dell’ entusiasmo. Dopo 3 successi consecutivi gli uomini di mister Emanuele Troise hanno raggiunto in classifica nella scorsa giornata la compagine biancorossae nel giorno dell’ epifania, desiderosi di vendicare il 3-0 dell’ andata, faranno di tutto per scavalcarla.

A render ancora più alto l’ostacolo da superare per gli uomini di Stellone ci ha pensato inoltre il direttore di gara Mazzoni. Ammonendo sul finale contro la Torres sia Pucciarelli che Paganini ha fatto scattare la squalifica ad entrambi escludendoli dunque dalla prossima trasferta. La caratteristica che ha reso però grande questa Vis finora è quella della coralità. Tutti hanno risposto presente alle chiamate di Stellone con la grinta e la qualità che ha fin da subito contraddistinto l’intero gruppo.

Nonostante le assenze, il livello della prestazione vissina non è infatti mai sceso nell’ arco di queste prime venti giornate. Da Orellana a Tavernaro, per sostituire la coppia di centrocampo la scelta è ampia. I ballottaggi verranno risolti solo dopo una settimana di allenamenti che, dopo un breve periodo di riposo, riprenderanno nella giornata di oggi. Vis che nel girone di ritorno avrà l’occasione per migliorare il trend negli scontri diretti. I biancorossi infatti hanno due sole vittorie all’ attivo a discapito di un pareggio e tre sconfitte negli scontri con le altre cinque formazioni che la circondano.

Se la sofferta vittoria casalinga contro il Pescara di Baldini rappresenta il fiore all’ occhiello di questo campionato, le due sconfitte contro la Torres e quella casalinga con la Ternana sono servite da lezione nella cura nei dettagli. Contro squadre di questo calibro anche un piccolo errore può risultare fatale e ad Arezzo servirà la prestazione perfetta. Biancorossi che in trasferta hanno raccimolato ben quattro vittorie fin qui a discapito di tre sconfitte e due pareggi. Andamento, quello al di fuori delle mura amiche, che appare in costante miglioramento.

Infatti la Vis è reduce da due storiche vittorie consecutive su campi stregati come il Romeo Neri di Rimini e il Paolo Mazza di Ferrara. Se nel primo il successo mancava da ben trentatre anni nel secondo i biancorossi non si erano mai imposti. Un trend dunque da mantenere in un 2025 che prevede già a Gennaio ben altre due trasferte. Se nella prima contro il Pontedera la Vis dovrà fare i conti con la necessità dei granata di ottener punti per allontanarsi dalle zone calde della graduatoria, contro la Ternana avrà l’opportunità di misurare le proprie ambizioni.

Con 35 punti in saccoccia i biancorossi potranno permettersi di giocare le proprie carte in estrema tranquillità, senza la pressione imposta dalla condizione di classifica. Servirà dunque confermare quel pizzico di spavalderia mostrata fin qui per rimanere ai vertici. Spavalderia e coraggio che l’ hanno accompagnata contro ogni compagine, affrontata sempre a viso aperto. È infatti la costante ricerca di imporsi nel gioco la madre di questi ottimi risultati responsabili dell’ entusiasmo creato intorno a questo gruppo.

Lorenzo Mazzanti