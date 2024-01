L’inno al Carnevale della Borghetti Bugaron Band

Un concerto per celebrare il loro brano ‘Avanti e indrè’ che è stato l’inno del carnevale di Fano 2004 e ha avuto come ‘padrino’ l’indimenticato professor Alberto Berardi. Vedrà protagonista la ‘Borghetti Bugaron Band’ sabato sera dalle 21 al salone della Casa della Comunità ‘Don Paolo Tonucci’, su iniziativa dell’associazione ‘Porte Aperte’: uno spettacolo live a cui si potrà assistere con un ingresso di soli 5 euro, a fronte dei quali verranno distribuiti anche dolci e vin brulé. ‘Avanti e indrè’ fu presentata durante il carnevale di Fano 2004 divenendone la canzone ufficiale e da allora è rimasta nelle orecchie e nei cuori dei fanesi che per anni l’hanno cantata e ballata durante i corsi mascherati, alle feste e ai concerti dei ‘Bugaron’ che la suonano sempre durante i live. "Fa piacere parlare di come è nato questo brano - racconta Nicola Gaggi, cantante e autore del gruppo -, anche perché è un’occasione per ricordare Alberto Berardi, una persona che ha significato tanto per la nostra band, ma anche per il Carnevale e per Fano. Era l’estate del 2003, avevo inviato per email al ‘professore’ il nostro album ‘El post de d’là’. Mi telefonò poco dopo: ‘Ho sentito il disco... scrivete voi la prossima canzone del Carnevale’. Come sempre avevo con me la chitarra e su una panchina del Lido, con un caldo pazzesco, nacque il pezzo. Poi facemmo l’arrangiamento con l’aiuto di Silvio Giri e Giorgio Caselli".

Sandro Franceschetti