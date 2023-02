Lino Mechelli aderisce a “Civici Marche“

Lino Mechelli aderisce al movimento “Civici Marche“, gruppo rappresentato in Consiglio regionale da Giacomo Rossi. Protagonista di una lunga carriera politica a Urbino, attualmente siede tra i banchi della maggioranza in Consiglio comunale, dove rappresenta il movimento “Urbino Città Ideale“, lista fondata in occasione delle elezioni amministrative 2019. A seguito di un incontro avuto con Rossi, in cui i due hanno affrontato le principali questioni relative alla città, dall’ospedale alla viabilità, fino all’Università, Mechelli ha deciso di entrare singolarmente nel movimento fondato dallo stesso consigliere regionale, che, a livello marchigiano, sta registrando un considerevole aumento di ingressi.

"Ho aderito personalmente a Civici Marche nel rispetto delle diverse sensibilità che costituiscono il movimento Urbino Città Ideale – spiega –. Ogni altra adesione dei componenti del gruppo sarà volontaria e non dovrà scalfire lo spirito pluralista che è alla base della lista. Personalmente, credo che il sostegno a un contenitore civico più ampio, come è quello di Civici Marche, possa aiutare a portare a un livello più alto le tematiche relative alla nostra città. Ho di recente condiviso con il consigliere Giacomo Rossi la battaglia relativa allo smantellamento della nostra Arcidiocesi e ho trovato in lui un interlocutore attento e disponibile".

Lo stesso Rossi si dice particolarmente felice per l’entrata di un rappresentante istituzionale come Mechelli nel movimento: "Sono molto contento dell’adesione a Civici Marche di una persona di lungo corso politico come lui, da decenni a disposizione della propria città e degli urbinati. È davvero un piacere costatare come il movimento si stia allargando in tutto il territorio regionale e in centri importanti come Urbino, il nostro capoluogo provinciale. Mettere insieme le forze civiche che ben rappresentano direttamente le esigenze dei nostri comuni darà sicuramente un importante impulso al mio lavoro in Regione. Per meglio far conoscere i progetti, le idee e le azioni che animeranno questo sodalizio, saranno promossi a breve dei momenti pubblici di confronto in cui interverranno anche illustri esponenti del civismo locale e nazionale".

Nicola Petricca