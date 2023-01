Lino Mechelli: "Salvucci ha definito la nostra protesta una “montatura“ Così ci incita a una vigorosa rivolta"

"Questa è l’ennesima defraudazione a danno di Urbino e del territorio. Mi sembra giusto intervenire come cittadino e cattolico ma anche come fondatore del Movimento Urbino Città Ideale che rappresenta cittadini in Consiglio comunale. Tra l’altro dall’arrivo di monsignore Bianchi sono sempre stato presente nei comitati di accoglienza per i nuovi vescovi". A dire la sua sulla decisione del Papa di unire le diocesi di Urbino e Pesaro sotto una unica guida è Lino Mechelli. "Sabato 7 tutti abbiamo avvertito, chi in presenza e di casa come me, un certo sconcerto nell’annuncio fatto da monsignore Giovanni Tani in una cattedrale praticamente vuota. Una comunicazione di tipo sovietica anni ’50, sia nella forma che nella sostanza. Le persone, quelle poche che c’erano, erano smarrite. Cittadini che si stanno rivolgendo anche a me, come megafono. Un tam tam che mi sta creando un super lavoro di ascolto, che va oltre l’essere fedele ma come persona interessata ai fatti di Urbino".

In fondo, però, in casa propria ognuno sceglie come meglio crede. E’ vero che ogni parrocchia deve ascoltare i fedeli ma poi la gestione è un’altra cosa. "Nessuno mette in discussione l’autonomia della Chiesa, a mio avviso però quando questa, nel mondo, si è chiusa come sta accadendo qui si sono verificate le peggio cose come scandali, da quelli finanziari alle violenze. Chiudersi è pericoloso. Il presidente della Conferenza Episcopale marchigiana monsignore Nazzareno Marconi ha rifiutato tutti gli incontri e i colloqui per discutere. Anche questo fa parte di quel silenzio assordante che dicevo l’altra volta in Consiglio comunale".

Anche lei è preoccupato per il futuro del patrimonio materiale?

"Nella arcidiocesi di Urbino, Urbania e Sant’Angelo in Vado sono stati raccolto soldi anche con le offerte dei fedeli dell’entroterra per aiutare i bisognosi. Proprio il contrario degli investimenti di circa 600mila euro, risultati fallimentari, della diocesi di Pesaro. Il patrimonio della nostra diocesi è vastissimo, è produttivo perché composto anche di affitti importanti. Come cattolici siamo preoccupati anche per la sfera sociale e quindi penso che alla prossima campagna 8x1000 molti sceglieranno altre entità piuttosto che la Chiesa. Ogni anno arrivano da questo canale centinaia di migliaia di euro e ora in larga parte potrebbero andare in fumo. Vorrei rispondere a monsignore Salvucci che quando il pastore dal suo alto ministero si rivolge al gregge accusandolo di “montatura“ non porge il ramo di ulivo ma offende le idee delle persone e istiga ad una rivolta vigorosa".

Francesco Pierucci