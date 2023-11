Lino Mechelli: "Una grande amarezza da questa vicenda"

È stato un colpo di scena l’uscita di Giulia Volponi dal Movimento “Urbino Città ideale Più“, annunciato dalla stessa con una lettera firmata. Ma anche il segnale di avvio della campagna elettorale ducale, ancora sopita a pochi mesi dal voto.

Sono diverse le chiavi di lettura e non manca un accenno alla telenovela perché, dopo Gianfranco Fedrigucci che è stato il primo un paio di anni fa ad andarsene dal gruppo di Mechelli tre mesi lo ha fatto anche Gabriele Sperandio. Ovvero il tesoriere del Movimento e marito della presidente di Urbino Servizi. Entrambi tra i membri fondatori.

Se il sindaco di Urbino non commenta Lino Mechelli lo fa. Sul volto, e nella voce, si sente il dispiacere ma il piglio combattivo del politico nell’occhio c’è ancora.

Allora, che succede?

"È stata una grandissima amarezza. Ci possono essere incomprensioni e screzi nella politica ma questa è fatta di confronti e dibattiti. Il Movimento è nato nel 2016 e quando uno parla credo che si debba ricordare di chi l’ha fondato e da dove è partito. Tra l’altro la decisione è stata comunicata con una lettera, ecco credo che bisognava farlo in presenza all’assemblea spiegando la decisione, motivandola".

Siamo alla vigilia delle elezioni, lo vede come un inizio di campagna elettorale?

"I pensieri possono essere tanti. Ognuno è libero di pensare dove collocarsi, il gruppo di “Urbino Città Ideale Più“ vede nella sua totalità degli iscritti la continuità, per coerenza. O si sostiene Maurizio Gambini per completare le opere o si va in altri luoghi. Non ci interessa altro".

Giulia Volponi, che possiamo definire suo (ormai ex) braccio destro, però parla di personalismi per quanto riguarda le decisioni interne al Movimento.

Ci può dire a cosa si riferiva?

"Non c’è traccia di personalismi. Eventualmente c’è, ripeto, un’amarezza. Questa nei conforti di militanti che si sono impegnati a livello organizzativo ed economicamente per aiutare nella campagna elettorale. Sa cosa hanno chiesto? Nulla. E in questi ultimi 5 anni sono stati leali e hanno partecipato a tutte le riunioni. Ad esempio durante l’ultimo verbale Volponi non ha sottoscritto ufficialmente il cambio logo e ciò che era stato deliberato, l’ha fatto solo verbalmente. Posticipando la firma. Alla mia richiesta di elencarmi le modifiche da fare non ha mai risposto. Sulle dimissioni del marito, Gabriele Sperandio, che era il tesoriere non mi sono mai pronunciato e non lo farò ora".

Il futuro del Movimento?

"È forte, forte, forte. Abbiamo il consenso e un gruppo valido. Andiamo avanti senza timore e con ambizione".

Francesco Pierucci