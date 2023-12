L’Inps rimarrà nel centro storico

L’agenzia Inps resterà a Urbino, negli uffici in cui si trova ora. Il Legato Albani, che ospita la sede territoriale dell’Istituto, e la direzione regionale di Inps rinnoveranno il contratto di locazione a Palazzo Nuovo, in piazza della Repubblica. Con quest’intesa si scongiurano le ipotesi di uno spostamento in periferia degli uffici, con annesso depotenziamento, o di un accorpamento all’agenzia di Fossombrone, paventate nel 2022 e su cui anche i sindacati avevano lanciato un allarme, quando era emersa la decisione dell’Istituto di lasciare il centro storico. "A seguito di alcune riunioni con la direttrice regionale di Inps, Emanuela Zambataro, si è giunti alla decisione di rinnovare il contratto di locazione e si è dato corso alle formalità che, a breve, porteranno alla sottoscrizione di quello nuovo, mantenendo la sede a Urbino – spiega Nicola Rossi, presidente del Legato Albani –. L’Istituto è locatario di un nostro ufficio a Palazzo Nuovo. Per motivi di riorganizzazione territoriale, nel giugno 2022 non ha rinnovato il contratto, pur mantenendo l’uso dei locali con puntuale pagamento dei canoni, ma con la prospettiva di chiudere la sede. Si è poi avviata un’interlocuzione tra i due enti e pochi giorni fa si è giunti all’accordo, agevolato anche dalle importanti manutenzioni già programmate ed eseguite dal Legato Albani, che hanno migliorato la vivibilità degli ambienti. Oltre al restauro della facciata su piazza della Repubblica, sono stati sostituiti, ad esempio, tutti gli infissi di facciata ormai vecchi di 70 anni, indecorosi nei confronti degli inquilini. A gennaio dovrebbe partire il restauro della facciata che dà su corso Garibaldi e si programmerà la sostituzione degli infissi nel chiostro interno. Tutti lavori che il Cda del Legato aveva programmato e sta realizzando con risorse proprie". Dopo i solleciti dei sindacati e con il sindaco che aveva proposto alcuni locali alternativi, poi rifiutati da Inps, come la sede ex Megas in zona Sasso, a febbraio la questione era arrivata in Regione tramite un’interrogazione di Micaela Vitri e Andrea Biancani, del Pd. L’assessore Stefano Aguzzi aveva risposto certificando il problema, con la direzione regionale che riteneva non più adatta la sede di Palazzo Nuovo, per varie ragioni. Un altra questione era il bacino di residenti di Urbino e territorio, 58mila, a fronte di un minimo di 60mila per avere un’agenzia, "anche se su questo non hanno mai posto particolari problemi". Allo stesso tempo, però, aveva citato le trattative in corso, assicurando che la sede sarebbe rimasta. "Ringrazio la dottoressa Zambataro per la competenza e disponibilità e per il suo staff altamente professionale – conclude Rossi –. Per Urbino è importante mantenere un presidio di alta utilità".

Nicola Petricca