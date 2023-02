L’inquinamento da plastica è un’emergenza

A scuola abbiamo incontrato una referente dell’associazione Plastic Free, che ha l’obiettivo di sensibilizzare sulla pericolosità della plastica, in particolare quella monouso. L’incontro ci è servito per capire l’importanza di amare il Pianeta, di non inquinare, di mettere in atto tanti piccoli gesti che però sono fondamentali per il benessere della nostra Terra. L’esperta ci ha detto che nel 1964 si producevano circa 15 milioni di plastica, oggi siamo arrivati a 250 milioni. I nostri mari e gli oceani sono ormai pieni di plastica, che non si potrà mai più togliere. Sembra che nel 2050 nei mari ci sarà più plastica che pesci. Ogni anno 570 mila tonnellate di plastica finiscono nelle acque del Mediterraneo: è come se 33.800 bottigliette di plastica venissero gettate in mare ogni minuto. Sembra che addirittura durante un’immersione sia stato trovato un sacchetto di plastica sul fondo della Fossa delle Marianne, che ha una profondità di 11mila Km! Esistono addirittura in mezzo agli Oceani grandi isole di rifiuti plastici, come la grande chiazza di immondizia galleggiante nell’Oceano Pacifico.

L’inquinamento da plastica è molto pericoloso. Anche l’uomo, non solo i pesci, "mangia" la plastica. Se ne ingeriscono fino a 2000 minuscoli frammenti per settimana, che corrispondono a circa 5 grammi, l’equivalente in peso di una carta di credito. Inoltre, a causa dell’inquinamento, molti animali marini come pesci, balene e foche muoiono. Si conta che in un anno circa 40.000 tartarughe marine muoiano a causa dell’uomo. A seconda dei vari materiali, il tempo impiegato per biodegradarsi è diverso. Per esempio: la carta ha un tempo di biodegradazione di 3 mesi, la gomma da masticare 5 anni, la lattina dai 10 ai 100 anni ed infine la plastica dai 100 ai 1000 anni. Perciò cerchiamo di non buttare nulla a terra o in mare! Ognuno di noi, nel suo piccolo, può fare la differenza. Il nostro Pianeta è gravemente ammalato, dobbiamo sbrigarci per aiutarlo a guarire! Alessia Lodovici ,Giada Bartolucci, LInda Coli, Nihal Dokkari, Nicole Montelli, Pablo Zeltman - classe 1ª C