L’insegnamento di Daphne: "Non pianto, ma sorriso. Sarai così al nostro fianco"

Manca poco alle quindici, la chiesa è quasi piena e fuori, nel maciapiede al di là del sagrato, alcune bambine e bambini giocano innocentemente nell’attesa. Sono i compagni e le compage di scuola di Daphne, l’immagine più pura e luminosa di un giorno che non può essere triste. No, non si può piangere la scomparsa di una bambina di nove anni, se ella ha insegnato a tutti a sorridere sempre. Lo ricorda anche il papà, che giunge sul sagrato abbracciando un amico: "Non piangere, me lo hai insegnato tu, ora bisogna sorridere". La mamma stringe in mano una piccola bambola di pezza, una sorta di testimone che spezza il dolore e lo fa tenerezza: non ricordo, non rimpianto, né strazio, semplicemente dolcezza infinita. C’è questo nell’incedere degli abbracci della famiglia agli amici e ai parenti che si susseguono, prima di entrare in chiesa.

Giunge la bara bianca, portata da quattro persone. Così piccola, così leggera che pare proprio volare agli occhi della gente che chiude ogni varco della antica Pieve di Candelara dove si alza il canto del coro parrocchiale. Poi il silenzio che avvolge le pareti della chiesa, le permea. Dentro c’è tutto l’affetto che la gente trasmette, senza dir nulla. Tocca alla parola del Vangelo, provare a spiegare. Don Giampiero Cernuschi, che celebra la Messa assieme a don Lorenzo Volponi e a don Michele Rossini, scandisce il passo di Luca in cui Gesù consola una madre per la morte del figlio e lo risuscita: "Sei il segno del miracolo – ha detto il sacerdote nell’omelia riferendosi a Daphne – infatti mentre per qualcuno tu non saresti neanche dovuta nascere, invece sei nata tre volte, la prima alla vita umana, la seconda nella rinascita, a figlia di Dio erede della vita eterna nella grazia del battesimo, e ora il tuo dies natalis, come si usava per indicare la morte corporale dei santi...sei il segno di un dono...la tua nascita è stata provvidenziale...". Un dono, una consolazione come, ha ricordato don Cernuschi, quando "dopo l’incidente di Nicholas (in fratello della bimba deceduto in un incidente stradale ndr) ho riportato la mamma Michela a casa dalla sorellina malata Daphne che appena ci ha visti ci ha regalato un gran sorriso! Quel sorriso è stato uno squarcio nel cielo, è stato il sereno dopo la tempesta e ho capito: è il sorriso di Dio".

Sorriso, gioia, amore, le parola ricorrente nei messaggi finali letti dai famigliari, dalla madre Michela e dai compagni di scuola, tra la commozione generale: "Non ci potremo più vedere a scuola, ma sarai sempre nei nostri cuori". E ancora: "Noi abbiamo un filo rosso che ci unisce. Ti vogliamo bene". Daphne è un fiore che i compagni di classe hanno voluto comporre con petali di carta, spiegando il gesto alla loro amichetta: "Questi sono fiori per te Daphne, abbiamo preso dei legnetti per te dalla capanna che abbiamo costruito nel giardino di scuola; con questi ognuno di noi ti starà sempre vicino. Per i fiori abbiamo scelto il rosa perché sappiamo che è il tuo colore preferito e perché esiste un fiore che si chiama Daphne ed è rosa e bello come te". "Sei stata amore", hanno detto i genitori. All’uscita sono volati al cielo palloncini e una farfalla, liberata dalla mamma: Daphne per sempre.

