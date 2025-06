L’insegnante si difende e smentisce i ragazzi: "Nessuna propaganda, era solo formazione"

Pesaro, 11 giugno 2025 – "Era una lezione di educazione civica. Io sono tranquillissima con la mia coscienza. Non mi permetterei mai di fare propaganda a scuola". Così Simonetta Drago, docente del liceo Mamiani e consigliera comunale del Pd, respinge al mittente le accuse di alcuni studenti delle classi quarte e quinte che hanno denunciato un tentativo di "indottrinamento" durante un incontro sul referendum. "È stato utilizzato un PowerPoint del Ministero dell’Interno e di Rai News, approvato e visionato dal dirigente scolastico. Non è mai stato detto votate sì o votate no. Ho spiegato che cos’è un referendum abrogativo. È stata una lezione molto tecnica, alla quale erano presenti anche altri insegnanti. Poi è chiaro che ho anche detto, com’è ovvio, che ognuno di noi ha una propria idea in testa".

Professoressa, i ragazzi contestano il fatto che l’approfondimento non sarebbe stato imparziale, come risponde?

"Tutto ciò mi stupisce. Non era assolutamente un clima di propaganda ma di formazione".

Nessuna propaganda?

"Io sto molto attenta a queste cose, guardi, perché io sono un’adulta e quelli sono dei ragazzini. Quindi io non metterei mai in pericolo la mia professionalità. La scuola ha il dovere di formare. E poi non ero l’unica insegnante presente, era aperto a chiunque".

I ragazzi che hanno scritto la lettera, però, parlano di narrazione apertamente di parte.

"Questa è una loro lettura, loro saranno chiaramente di un’altra parte (politica, ndr). Ci sta, siamo in democrazia. Ho le spalle belle larghe per accettare una cosa del genere da un ragazzino. E io mi sento molto tranquilla con la mia coscienza".

Contestano anche che alcuni di loro siano stati invitati a partecipare, altri praticamente quasi obbligati...

"Assolutamente non è vero. Ad esempio io ho due classi quinte: una era lì, l’altra invece non è venuta, forse c’erano uno o due studenti perché gli altri stavano facendo foto e festeggiando l’ultimo giorno di scuola".

I ragazzi contestano anche che molti docenti, in disaccordo, hanno scelto di non essere presenti durante l’iniziativa.

"Si è trattato di un docente soltanto che secondo me poteva benissimo essere presente e, magari, dire la sua o controllare. Mi sembra più diseducativo il fatto di non aver partecipato ad un momento di formazione".

I ragazzi contestano che l’iniziativa non sarebbe stata approvata dal Consiglio d’Istituto, né prevista dal piano dell’offerta formativa, né condivisa dai Consigli di classe.

"Per fare educazione civica non ho bisogno dell’approvazione del Consiglio d’Istituto. Possibile che devo avere l’approvazione del Consiglio di classe per fare una lezione? Ho parlato con tutti i docenti dell’ora in questione e alcuni hanno partecipato e sono stati presenti. Ci sta che chi è fazioso faccia un’uscita di questo genere, ma non mi turba".

Per ‘fazioso’ si riferisce agli studenti che hanno scritto la lettera?

"Io sono contenta che anche gli studenti abbiano un loro orientamento politico, mi spaventano di più i qualunquisti".