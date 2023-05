"L’insopportabile scaricabarile delle competenze"

Caro Carlino,

sui danni a Pesaro, un assessore in qualche modo ha assolto sé e il Comune per le mancate opere di salvaguardia, essendo, a suo dire, competenza di organi statali. E’ la scusa risibile della competenza, il Comune è storicamente l’istituzione più vicina ai cittadini, chiamato a confrontarsi con altri enti cui deve, nel caso, sollecitare con autorevolezza e determinazione opere a tutela di beni e integrità di quanti rappresenta. Evidente che in oltre vent’anni dall’ultima esondazione poco o nulla si è fatto.

Bruno G.