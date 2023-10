l’intervento

Ora che la Regione, sulla scia del decreto governativo, ha dato il via libera all’aumento delle tariffe per prestazioni extra nei Pronto soccorso e reparti di Emergenza Urgenza (100 euro per i medici e 50 per gli infermieri) si scopre che i fondi stanziati non bastano. Cioè, ci sarebbero diversi medici disponibili a fare più straordinari a 100 euro l’ora, ma le risorse sono limitate. Per questo il consigliere regionale Andrea Biancani (Pd) ha fatto un’interrogazione in cui chiede al governo regionale di "aumentare le risorse" invece di spendere quei soldi "per i medici a gettone", cioè i privati. "E’ sempre più difficile – osserva Biancani – trovare personale disponibile a lavorare nei Pronto soccorso: in Italia il 70% delle specializzazioni è andato deserto. Ecco perché i medici che abbiamo vanno sostenuti". Il “Decreto Bollette” ha sancito un aumento dei compensi per le ore aggiuntive, stanziando per le Marche 1.279.708 euro per il personale medico e di 511.883 per gli infermieri. "La Regione ha però certificato che le risorse nazionali non basteranno a coprire le ore aggiuntive che i medici interni potrebbero svolgere, e per questo abbiamo chiesto di stanziare fondi regionali". La Regione ha risposto picche, impegnandosi a chiedere al Governo fondi anche per il 2024. "Nel frattempo, però non si fa problemi a trovare i soldi per pagare medici privati".