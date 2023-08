L’invasione dei pannelli minaccia anche Mondavio

di Sandro Franceschetti

"C’è il rischio concreto che sempre più aree verdi meravigliose diventino distese di silicio; anche a Mondavio, dove le istanze riguardano al momento 3 impianti per quasi 10 megawatt e altrettanti ettari di terreno". Dopo l’allarme lanciato su queste pagine dalle amministrazioni comunali di San Lorenzo in Campo e di Colli al Metauro, contro il profilare delle domande di realizzazione di impianti fotovoltaici a terra, arriva anche il monito del sindaco mondaviese Mirco Zenobi.

"Purtroppo la situazione è molto grave – evidenzia il primo cittadino – perché la normativa in vigore, dettata dal decreto legge 199 del 2021 varato dal governo Draghi impedisce ai comuni di realizzare una pianificazione seria e qualsiasi domanda non trova praticamente ostacoli. Qui da noi nell’ultimissimo periodo si registrano tre istanze per altrettanti impianti, nei confronti dei quali il Comune non può dire sostanzialmente nulla, perché è rispettato il requisito principale di una distanza entro il mezzo chilometro da una zona produttiva; dopodiché non ha nessuna importanza se si tratta di aree agricole o industriali-artigianali".

Sui tre impianti in questione Zenobi precisa: "Uno, già autorizzato, verrà costruito nella zona produttiva di San Filippo sul Cesano e avrà una potenza di circa 1 megawatt; il secondo, in fase avanzata di autorizzazione sarà realizzato in un’area artigianale di San Michele al Fiume, mentre il terzo, il più grande, di ben 5 mw, il cui “via libera“ è in itinere, nascerà in una zona agricola di località Pianaccio".

Zenobi ci tiene a precisare che "nessuno è contrario a queste fonti energetiche, ma la salvaguardia del territorio è determinante e sarebbe bene realizzarli non a terra, bensì sui tetti dei fabbricati. Impianti in zone produttive – aggiunge il sindaco - si possono concepire, anche se non hanno alcuna ricaduta a livello occupazionale, ma è sconcertante che la norma riapra a quelle agricole. Il sottoscritto è fortemente solidale con il sindaco di San Lorenzo in Campo e con gli amministratori degli altri comuni che stanno ricevendo una valanga di istanze, soprattutto, perché ospitano aree in cui si trova una cabina primaria della rete elettrica, che favorisce il proliferare delle domande. Anche io, come il collega laurentino, mi appello ai responsabili della Regione e del Governo centrale perché contribuiscano a rivedere gli effetti del Decreto Legge 1992021 e ci aiutino a preservare il nostro territorio e la sua valenza anche in termini paesaggistici".